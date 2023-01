Korábbi cikkünkre reagálva tömtétek meg virtuális levesládánkat különböző sztorikkal, amelyek közös keresztmetszetét a vicces autós bakik adják.

Felesleges az a sok sebesség

Attila története egy idős tanáremberhez köthető, aki világ életében az autókkal hadilábon állva, antitalentumként viselkedett.

“Az úr nagyjából 15 éve vezet egy Suzuki Swiftet, ami elviszi őt A-ból B-be, és ezzel be is fejeződött a mutatvány. Munkájából kifolyólag vett magának egy Mitsubishi L200-ast, melyet a munkáltatója szervizelt, illetve tankolt. Itt jön az izgalom, mikor az anyósülésen foglaltam helyet, és a szomszéd településen volt dolgunk – ami 6km távolságra van -, a település vége táblát elhagyva erősödött a motorzaj, mire ránéztem a váltókarra, illetve a fordulatszámmérőre és kisilabizáltam, hogy bizony harmadik fokozattól nem kapcsolt fentebb az öreg. Mikor kérdőre vontam, hogy nem szeretne-e véletlen föntebb váltani, vagy csak elfelejtette, vagy mi a hiba, egyszerűen megmagyarázta a dolgokat: az ő barátja neki azt mondta, hogy ez olyan rövid szakasz, hogy nem érdemes föntebb kapcsolni harmadiktól, csak hosszabb távokon. Hirtelen nem tudtam, hogy is próbáljam meg neki elmagyarázni, hogy ez nem így van, de nem fogadta meg a tanácsaim, és a mai napig így jár!”

A visszapillantó csodás trükkjei

A következő levelünk olvasónk kedveséről szól, így neveket nem említünk, nehogy belerondítsunk a család nyugalmába.

“Párom sosem tudta, hogy a belső tükröt be lehet úgy állítani, hogy ne vakítson a mögötted haladó autó távolsági fénye. Most mutattam meg neki 2020 körül, hogy ilyen létezik. Eladta nekem a Hondáját, 20 éves autó, és nem tudta, hogy van rajta külső tükör fűtés, valamint pohár tartó, ami pont az oldalsó ablak párátlanítása felett van, ami egyben melegen tartaná a kávét is…”

Ezek a tükrök egyre szivatósabbak

Olvasónk külön kérte, hogy nevét ne említsük, ezért hivatkozzunk történetére úgy, mint a hétköznapi autós, aki nem ismerte elég jól autóit.

“Puffogva meséltem egy régi cimborának, hogy a Skoda Superbben nincs külső tükör fűtés, miközben a Mondeoban 4 évvel korábban még az is volt, a hátsó ablakéval együtt, pedig az sokkal kisebb felszereltségű volt. A barátom ekkor röhögve kérte, hogy a tükör állító gombot tekerjem már meg jobban, még 90 fokkal jobbra, ahogy az ábra is mutatja…és láss csodát tényleg ott volta fűtés ikonja is.

De itt még nincs vége, egy évvel korábban ugyanaz a régi cimbora segített, mikor a tükörbehajtó gombot hiányoltam egy 6-os Mazdában. Szintén sírva röhögve kérte, hogy emeljem fel a bal kezem hüvelykujját a kormányról, mert pont alatta láthatom a kívánt funkció kapcsolóját.”

A lónak négy lába van, mégis megbotlik

Végül pedig jöjjön egy saját sztori, mert hiába foglalkozom több mint 10 éve autókkal, bizony egy mások számára durván alap dologra csak egy-két éve jöttem rá.

Rengeteg tesztautó járt nálam mióta a Vezessnél dolgozom és tankoláskor soha nem tudtam melyik oldalon van a tanksapka (mert nyilván nem ugyanott minden autón), ezért töltés előtt ki kellet szállni megnézni. Aztán amikor erről egy jóhangulatú sörözés alkalmával meséltem kollegámnak, felvilágosított, hogy van egy nyíl a műszerfalon az üzemanyagszintet jelző piktogram mellett. Ez a nyíl jelöli, hogy melyik oldalon van a tankolónyílás (apa homlokon csattanó keze vagyok).

Te ismered az autód összes funkcióját? Szaladtál már bele hasonló bakiba? Esetleg ismersz olyat, aki igen? Ne habozz, küldd el nekünk: auto(kukac)vezess(pont)hu.