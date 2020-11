Különleges kiadással jelentkezik a Toyota RAV4 (X)

A világ legnépszerűbb SUV-ja, a felső-középkategóriás crossoverek szegmensének értékesítéseit hazánkban is vezető Toyota RAV4 vadonatúj, RAV4 Hybrid Black Edition elnevezésű limitált szériás változattal debütál, amely már meg is rendelhető a magyarországi márkakereskedésekben is.