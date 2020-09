Olvass tovább

A hivatkozott 51/A. § az alábbiak szerint rendelkezik:

51/A. § A 13. § (1) bekezdés g/1. és i/1. pontjában, a 14. § (13) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés e) pontjában, a 39/A. § (1) bekezdés g) pontjában, a 40. § (9) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében említett jogosultság azt a mozgásában korlátozott személyt, valamint a mozgásában korlátozott személyeket szállító jármű vezetőjét illeti meg, aki a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló kormányrendelet szerint a parkolási igazolványt a járműben elhelyezte.

Az ismertetett jogszabályok alapján megállapítható tehát, hogy a magyar hatóság által kibocsátott kártya magyar közlekedési szabályokra vonatkozik, és magyar közlekedési szabályokkal kapcsolatban biztosít jogosultságokat.

A jogosultságok külföldön történő igénybevételéhez megoldás a mozgáskorlátozottak számára kiállított uniós parkolási igazolvány igénylése. Az uniós igazolványt az Európai Unió összes tagállamában elfogadják.

Az uniós kártya az adott országban meghatározott jogosultságokat biztosítja parkoláskor, azaz nem a magyar jog által meghatározott kedvezményeket. A jogosultságok országonként eltérő, így célravezetőnek mutatkozik előre informálódni az adott országban biztosított jogosultságokról.

Az Európai Unió hivatalos honlapján elérhető egy ismertető dokumentum (Parking card for people with disabilities in the European Union) mely milyen országra vonatkozóan tartalmaz egy rövid tájékoztatást. Az Unió javaslata, hogy a kártya mellé célravezető kihelyezni az adott országhoz tartozó ismertetőt (mely az adott tagállamban használt nyelven mutatja be az igazolványt) a könnyebb beazonosítás végett.

Uniós kártya hiányában sajnálatos módon a magyar kártyával rendelkezők pótdíjazásra, bírságolásra számíthatnak.

