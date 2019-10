Sokszor említettük már, hogy a Nürburgring legendás versenypálya, mely 20,8 kilométeres hosszával és rengeteg kanyarjával nem csak a pályagépeket szolgálja ki, hanem a nyíltnapokra érkező autósokat és az autógyártókat is, akik fejlesztőmunkát végeznek a pályán. Többen a köridőket is komolyan veszik, de a MINI most egész másért gurult fel a Nordschleifére. A cél az volt, hogy teljesen mellőzni tudják a fékezést a kör alatt.

A mai villanyautók közös tulajdonsága, hogy állítható a visszatermelés mértéke, így a menetpedálról leszállva úgy is intenzíven lassul az autó – és közben termeli vissza az energiát – hogy nem lépünk a fékre. Ilyenkor néha a féklámpa is kigyullad, mert valóban akkorát lassul az autó. A MINI Cooper SE-vel a legtakarékosabb Green és Green + módokban mentek végig a pályán. Néhol 0,19 g-vel is lassult az autó, a szolidabb rekuperációs beállítással ez az érték 0,11 g volt.

A közelmúltban bemutatkozó MINI Cooper SE-ben 32,6 kWh kapacitású Li-Ion akkuk vannak, melyek egy töltéssel 235-270 kilométeres hatótávot adnak. Az elektromos változat csupán 145 kilóval nehezebb egy háromajtós dízel MINI-nél és 7,3 másodperc alatt gyorsul 100-ra. Futóműve valamivel magasabb, de az autó súlypontja az akksicsomag miatt a belsőégésű motoros változaténál alacsonyabb.