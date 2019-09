Ezt alátámasztja, hogy a hengersorok által bezárt 90 fokos szög inkább a V8-asokra, mint a V6-osokra jellemző. Ennek meg is van a következménye, a kissé nyersebb járáskultúra. A Ferrari motorhoz hasonlóan az Alfáét is két folyadékhűtéses, kettős megfújású turbófeltöltő lélegezteti. A hengerenként négy szelep és a hengersoronként két vezérműtengely viszont klasszikus megoldásnak számít, kivéve azt, hogy az utóbbiakat hajtó láncok a motornak a váltó felőli végén találhatók. Az F154 jelzésű motor alfás változatának a lökettérfogata 2891 cm3 úgy, hogy a furat éppúgy 86,5, a löket pedig éppúgy 82 mm (rövid löketű), mint a Ferrari Portofino vagy GTC4 Lusso 3,8 literes V8-as motorja esetében.

Nem nagyon hangoztatják az Alfánál, és annyira nem is nyilvánvaló, pedig igazából büszkék lehetnének rá, hogy a Giuliában és a Stelvióban szolgáló V6-os tulajdonképpen Ferrari-eredetű. Annyira, hogy az 510 lóerős, biturbó V6-os valójában nem más, mint a Portofinóba és a 488-asba beépített V8-as két hengerrel megrövidített változata.

Smallblock-V8 LT1

Alapjában véve a General Motors minden Smallblock (kis blokk) motorja az 1955-ben bemutatott ős V8-asra vezethető vissza. Ilyen ős megoldás, hogy a 90 fokos V8-as motor egyetlen vezérműtengelye mindmáig a két hengersor között található, ahonnan nyomórudakon keresztül mozgatja a hengerenként két szelepet. Szakembereknek azonban még ennél is többet mond, hogy a hengerközepek távolsága a blokkban akkor is és ma is épp 4,4 hüvelyk. A Camaróban és a Corvette-ben alkalmazott LT1-es szívómotor közvetlen elődje az 1990-es években alkalmazott LS, amitől abban különbözik, hogy blokkja már alumíniumból készül és a vezérlés éppúgy változó, mint az olajszivattyú szállítása. Az eredmény 450 lóerő 6162 cm3-es lökettérfogatból.

BMW B48B20

A BMW rajongói nem lelkesedtek az ötletért, hogy a korábbi hathengeres motort kétliteres négyhengeressel helyettesítette a bajor márka, holott a B48-as nemcsak 252 lóerejével képes lenyűgözni használóját, hanem azzal is, hogy képes érzelmi húrokat megpengetni – például a 330i-ben vagy a Z4 30i-ben. Műszakilag a B48-ast kettős megfújású turbótöltő, teljesen változó szelepvezérlés és két kiegyensúlyozó tengely jellemzi. Mivel ugyanezzel a hengerközép- távolsággal, furattal és lökettel akár benzines, akár dízelmotor, akár három vagy akár hat hengerrel is építhető az építőkészlet elemeiből, ezért nem nagyon meglepő a tény, hogy ezeknek az elemeknek mintegy 40 százaléka egyezik a motorcsalád tagjaiban.

