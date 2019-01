Bemelegítésként hallgassuk meg az LFA előadását. A V10-es motort a Yamahával együtt fejlesztették, és egy olyan cégtől, ami motorok mellett hangszereket is gyárt, elvárjuk, hogy fület kényeztetőt alkosson. Az LFA blokkja 4,8 literes, 72 fokos hengerszögű V10-es, mely 560 lóerejét 8700-as fordulaton adja le és egészen 9500-ig elpörög. Maximális nyomatéka 480 Nm 6800-nál, de a nyomaték 90%-a már 3700-tól elérhető.

Igaz ez a Lexusra is, pedig van potenciál a Toyota tenyésztette főleg hibridekre épülő luxusmárka háza táján.

Ha egy baráti sörözés Youtube motorhang mozizásba fullad, akkor garantáltan előkerülnek a legendás V8-as amerikai vasak. A német sorhatos blokkok, a kifinomult BMW-féle V10-esek, a pokolian recsegő AMG-Mercedesek. Sőt, néha elfajul odáig a dolog, hogy az Alfa Romeo Busso V6 is terítékre kerül.

A limitált számban gyártott szupersport típus szerencsére nem marad egyedül a zenekarban, a Lexus újabb kupéi a jövőbe mutató hajtásláncok mellett villantanak valamit a régi időkből is. Ilyen például a Lexus GS F, 477 lóerős sportváltozata, nagy fordulatra hangolt szívó V8-cal. Ez már magában is elég lenne az autórajongó szívnek, így a surrogó villanyosok korának hajnalán, de az amerikaiak is hozzátették a magukét.

Az RR Racing kompresszort pakolt a nyolchengeres blokkra, a teljesítményt feltekerték 670 lóerőre, a hangerőt pedig a dobhártyarepesztő tartományba.

