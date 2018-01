Az autó talán egyik legegyszerűbb eleme a rendszám, hiszen nincs benne szenzor vagy bármilyen kütyü, ami elromolhat, csupán egy fém lap – vagy épp műanyag – ami tartalmazza az adott országban szükséges azonosítókat. Viszont ahogyan terjed a technológia, egyre olcsóbbá válnak a kijelzők és egyéb elemek, így elgondolkodtak azon, hogy a rendszámot is meg lehetne reformálni. Sőt, Amerikában már az idén kiszórhatnak 100 ezer darab digitális rendszámot.

Állítólag a digitális rendszám több apró előnnyel is jár. Például elég csupán egyszer legyártani és onnantól kezdve csak fel kell tölteni rá a megfelelő azonosítót, ami azzal is jár, hogy kevesebb felesleges papírmunka keletkezik. Továbbá reklámozásra is használható az autók értékesítésénél, később pedig a hálózatba kapcsolt autókkal kaphat újabb funkciókat. Vagy üzenhetünk a mögöttünk haladónak, hogy kapcsolja le a reflektort.