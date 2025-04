Utastere óriási, hiszen a két tengelyt bő 3,1 méter választja el egymástól, és a padlólemezbe integrált akkumulátorcsomag sem vesz el szinte semmit a belmagasságból, ezért a hátsó ülésekben ülve is simán terpeszkedhetnek a nagyra nőtt utasok is. Első ülései 12-féle irányban állíthatók – természetesen motorokkal –, ezt masszázsfunkció, fűtés és szellőztetés egészíti ki. A Z9GT infotainmentrendszerének központi eleme a 17,3 colos hatalmas érintőképernyő, amit az első utas előtt még egy 13,2 colos kijelző egészít ki, ahonnan szintén vezérelhető a fedélzeti rendszer. Természetesen digitális a műszerfal is, az anyagminőség tökéletes, mindenfelé jó minőségű, puha felület került.

35 fotó

Feltűnik a selyem a belső ismertetésénél is, itt a füstszínű fabetétek kialakítását, felületkezelését inspirálta ez az anyag. Az autó kezelőszerveinek elhelyezése, kialakítása egyértelmű, de mivel ezt is majd az európai igényekhez igazítják, várhatóan eltűnik majd a kristályszerű irányváltó tömb, és a helyét valami letisztultabb, szellősebb megoldás veszi át. Valószínűleg a középkonzol kínai írásjelei helyére is piktogramok kerülnek majd.

Persze a 128 színű belső hangulatvilágítás sem maradhatott ki az autóból, és két hűtő is elfért az utastérben, egy elöl, a könyöklőben, egy pedig hátul, a középső ülés mögötti térben. Mindkét berendezés ‒6 fokos hőmérsékletig képes lehűteni, amit beletesznek. Csupán egy bosszantó dolog van az autóban, az ajtóbehúzáshoz szinte elérhetetlen távolságban lévő kapaszkodó, amit még gibbonkezekkel is alig lehet elérni. Az ajtó viszont hatalmasra nyitható, egy mamut is kényelmesen be tud ülni.