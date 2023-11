A Volvónál tudják mitől lehet egy szürke-fekete belső is prémium hatású, ezt bizonyították a C40 Recharge belterében is. Első ránézésre abszolút visszafogott, konzervatív, de ha jobban megfigyeljük, akkor van benne bőven ötlet, hangulat, és érdekes részlet.

A műszerfalon csak minimális számú kapcsoló található, a 9 colos, álló tájolású kijelző van a középpontban, szó szerint és átvitt értelemben is. A funkciók java ugyanis innen érhető el, a kormány mögött műszeregység bár digitális, de nem terhel sok információval, nagyjából azt tudja mint egy analóg órákkal elláttott klasszikus műszer, nem lehet variálni a megjelenést, a fő műszerek elrendezését.

Egészen más a központi kijelző, itt sokszínű applikációk, mobiltelefonokon megszokott funkciók szolgálják az utasokat. Ennek oka, hogy a fedélzeti szoftvert a Google szállítja, az Android Automotive formájában. Ez a rendszer nem egyenlő az okostelefonokon megszokott Android rendszerrel, de sok alkalmazás ismerős, már előre telepítve található több zenei és videós streaming szolgáltató (pl- Amazon Prime, Youtube, Spotify), online rádió, podcast, e-autós töltőkereső (Plugshare), webböngésző, időjárás jelentés.

Sőt igazi svéd poénként van egy virtuális kandalló is, amiben ropogó tűz kelt otthonos hangulatot, amíg mondjuk hóviharban habzsolja a kilowattokat a C40 egy töltőponton. A Google navigáció speciálisan, a villanyautós igényekre szabva kerül a C40-be, a tervezett útvonalnál figyelembe veszi a hatótávot, és ha nem biztos a megérkezés, akkor töltőpontot is ajánl.

Akinek a Google környezet nem megfelelő, az használhatja az Apple Carplay-t is, vezetékes adatátvitellel. A rendszer nem mellesleg példa arra, hogy a képernyőre költöztetett klímát is lehet használható formában tálalni. A képernyő alján állandóan aktív a hőmérsékletet, ülésfűtést állító sáv, a többi funkció állítása innen pedig egy mozdulat. Külső eszközeink töltését egy vezeték nélküli telefontöltő és négy USB-C csatlakozó segíti.

Bár állati bőr már nincs a beltérben, az Orrefors kristály váltógomb, a szövettel behúzott ajtózsebek, a puha műszerfalborítás prémium hangulatot árasztanak. Aki pedig bátor, az kérhet akár kék szőnyegeket, kárpitokat is.

Ha már bőr, azért van jó minőségű utánzat, velúrral vagy textillel kombinált műbőr is választható, de a Volvo stílusához tökéletesen illik a képeken is látható gyapjútartalmú textilhuzat.

Ez a visszafogott otthonossággal kombinált igényesség a Volvo egyedi ismertetőjegye ebben a szegmensben, itt nincs talmi csillogás, és 64 színárnyalatú hangulatvilágítás. Van viszont a középkonzolon és az ajtókon végifutó, éjjel halvány megvilágítással derengő 3D-s dekoráció. Látszólag véletlenszerű vonalak, de van benne rendszer, az Abisko nemzeti park egy részletének szintvonalait ábrázolja.

A csapott tető és a masszív karosszéria meghatározza a helykínálatot, elől nincs probléma, bár 184 centiméteres magassággal már az ajtónyílás valahol a halánték magasságában van, a vaskos A-oszlopokkal ez redukálja a kilátást. Hátul a fejtér szűkösebb az átlagnál, de ez elég egyértelmű adottság, a lábtér viszont hozza a kategória átlagát. Az egész hátsó sor kellemes hely, összességében nem szűkös, inkább a bejutás bajos, kicsi az ajtónyílás, ami megnehezíti a gyerekülések behelyezését, bekötését.

Pozitívum viszont ebből a szempontból, hogy a jobb első ülés is kapott Isofix rögzítési pontokat, így három ülést is kényelmesen be tudunk rakni az utastérbe, ami ritka ebben a kategóriában. Tárolók terén sincs szégyenkeznivalója a C40-esnek, a belső égésű motor helyén keletkezett űrt is kihasználták az orrban, kapott egy 31 literes rekeszt, ami leginkább a töltőkábelek otthona lehet. A hagyományos csomagtér 413 literes ha a felhajtható padló alatti rekeszt is beleszámítjuk. Itt kíván áldozatot a sportos megjelenés, hisz a bakancsformájú testvér XC40 Recharge csomagtere 452 literes.

A hétköznapokra ez is bőven elég, okos megoldás a középen határolóként rögzíthető padló, így nem randalíroznak a szatyrok a parkolóból kilőve. A bővítés lehetősége pedig természetesen itt is fennáll, az autó figyelmesen lebillenti a fejtámlákat is mielőtt dőlnek az ülések, így problémamentes a csomagtér 1205 literre való növelése.