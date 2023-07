Városi forgalomban lemerült akkuval is villanyhangsúlyos a hajtásrendszer működése, sima hibridként is használja az X1 a villamos gépet, amikor csak lehet. A hajtásrendszer finoman működik, a benzines ki- és belépése nem jár rángatással. De három henger méltatlanul kevés nemcsak az autó árához, de a konkurensek motorjához képest is. Remeg tőle a kormány, bizseregnek a pedálok, ami nem vészes, de négyhengeressel sokkal jobb lehetne.

Hans Zimmer Hollywood egyik legmenőbb zeneszerzője, aki az elektromos BMW-k hangzásvilágát komponálta, de ez a műhang épp egy villanyautó eredendő értékét, a csendet eliminálja.

Ritkán van rá szükség, de meleg motorolajjal élvezeti értéke miatt is érdemes használni a Boost funkciót. A bal kormányküllő mögötti kart meghúzva az autó hangban és erőben is megtáltosodik. Elindul a 10 másodperces visszaszámlálás és ha közben padlógázt adsz, a plug in X1 letaglózó erővel gyorsul.

Ilyenkor semmi kétség aziránt, hogy 326 lóerős, fergetegesen megindul. Az 5,6 másodperces 100-ra gyorsulás is nagyon jó, de legalább ennyire megveszi az embert azzal az erővel, amivel ellő egy kamion mögül kiugorva.

A tempomat képes átvenni a sebességkorlátozásokat automatikusan vagy rákérdezés után jóváhagyva. Jó a sebességhatárokhoz képest tág, felfelé és lefelé is 15-15 km/órás tartomány, amin belül alul- vagy felüllőhető az autó által leolvasott sebességérték.

Adott a lehetőség a töltöttség fenntartására a belső égésű motorral, megőrizve az elektromos hatótávot arra a szakaszra, ahová belső égésű motorral tilos a behajtás. Furcsa, hogy az üzemmódkapcsolóval nem választható tisztán elektromos üzemmód, a hatékony/takarékos marad helyette, de ebben az akku teljes lemerülése előtt is be-beindul a benzines motor és ilyenkor zúg egy ideig.

Bántóan nagyot ütnek az úthibák a 20-as felniken, ezzel a kerékszettel kényelmetlen a rugózás. Az üresen 1860 kilós autó feszesen fut, nem dől nagyokat, de rugózási kényelemben többet várnánk.