Egy elektromos autó belsejének kialakításakor egész más lehetőségei vannak egy tervezőnek. A gépészet nagyon különbözik a hagyományos, belsőégésű motoros autókétól, alkatrészekben és azok helyigényében, elhelyezkedésben is. A padlóba, minél alacsonyabbra érdemes elhelyezni a súlyos akksicsomagot, váltónak, kardántengelynek nem kell helyet szorítani, és a villanymotor, vagy motorok is elférnek kisebb helyen. Az EV6 belseje így hatalmas lehet, széltében, hosszában is rengeteg a hely, és még a plafon sincs zavaróan alacsonyan. Sík padló, szellős belső tér, amit tisztességes anyagokból építettek össze – köztük vegán, állatot nyomokban sem tartalmazó bőrkárpittal – és a dizájn is otthonos, bár a kényes, zongoralakk felületek lehetnének kisebbek, ha már nem lehet teljesen elfelejteni.

Elektromos, sokmilliós autóban kínos lenne mutatós, régimódi műszereket figyelni, így az EV6-ban is hajlított, íves digitális műszerfal néz szembe a vezetővel, ami szinte megszakítás nélkül folytatódik a központi kijelzőben. Mindkét monitor 12,3 col méretű. Az ergonómia, kezelhetőség meglepően jó, bölcsen nem akartak minden eddig bevált megoldást modernizálni. Klassz a lapított aljú, kétküllős kormány, az indítógomb szem előtt van, az irányváltó tekerős, mint egy mosógép programválasztója, és van a hely a telefonnak is, ahol rá is lehet nézni, stabilan a helyén marad és akár vezeték nélkül is lehet tölteni. Aki a vezetékes töltésre esküszik, az is örülhet az EV6-ban, hiszen 12 voltos, USB és USB C aljzat is található az autóban és 230 voltos eszközöket is képes elektromos árammal ellátni.

Megmaradt a tekerőgombos, hagyományos elrendezésű klímakonzol is, a megszokott gombokkal funkciókkal, de némi csavart kapott a dolog, ugyanis gombnyomásra megváltozik minden funkció és a matt felület mögötti kijelző képe is, ilyenkor a klímapanel átváltozik a médialejátszó, navigáció vezérlő felületévé. A fedélzeti rendszer gyors, érthető elrendezésű a menü a megjelenített kép pedig éles, kontrasztos, szép. Ami viszont kissé zavaró, hogy a HUD képe nem az igazi, kissé szellemképes.

Csomagtartójának befogadóképessége a katalógus adatai szerint 490 és 1300 liter között változik, a háttámlák állásástól függően. Hátul a padlószint alatt van még egy emelet, ahová a töltőkábeleket lehet elrejteni, de mivel az EV6 már villanyautónak épült, gondoltak arra is, hogy az autó elejében is kialakítsanak egy kisebb csomagtartót. Ez 20 és 52 literes lehet, értelemszerűen a csak hátsó motoros változatokban nagyobb, míg az összkerekes, kétmotoros változaté a kisebb.