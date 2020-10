Modern, barátságos és szellősen tágas az ID.3 belülről. Hátul az autó hosszához képest nagyon tágas a lábhely, a fejtér 180-185 centis embereknek lehet elég. A villanyautós padlólemezzel kiváló a térhasznosítás, a 4261 milliméteres autóban 385 literes a csomagtér, ami 1267 literre növelhető. Az orrot a farmotor ellenére elfoglalta a technika. Kedvenc részletem a vezető lábterében van: a menetpedál borítása a lejátszás, a féké a pillanatstop ikonját kapta.

A vezető oldali ajtón csak két ablakemelő-kapcsolót látni, pedig a hátsók is nyithatón. A hátsókat a rear gomb megnyomásával működtethetjük, ami nagyon körülményes megoldás pár kapcsoló és kábel megspórolásáért. A minőségérzet a T-Roc és Golf VIII után itt is csalódást kelt. Nem meglepő, hogy a motorházfedelet is pálca tartja, nem segít teleszkóp a felemelésében.

Elsőre nehéz kiigazodni a belső téren, bármilyen letisztult és esztétikus is a műszerfal. Az ujjak csúsztatásával működő hőmérséklet-szabályozás bonyolultabb az eddigieknél. Viszont a hangvezérlés állítólag arra a német mondatra, hogy Ich möchte die Sterne sehen. (Látni szeretném a csillagokat.) elhúzza a feláras üvegtető elől az árnyékolót. Akinek lesz rá ideje, próbálja majd ki, tényleg működik-e, ehhez túl kevés időt tölthettem az autóban. A szélvédő tövében végigfutó fényív felvillan, ha ráfutásos balesettől tart, ez igazán intuitív módja a figyelmeztetésnek.