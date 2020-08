2019-es modellfrissítésekor sikerült leporolni az autót, amely alacsony orrával ma is mutat valami érdekeset, de alapkivitelű felnijén, fehér színben, lépcsős háttal nem az az autó, ami felpillantásra ösztönözné a telefonnyomkodásra beszűkült néprétegeket.

Hossza 4775, szélessége 1832, magassága 1483 mm, a tengelytáv 2786 mm. Nem egy Peugeot 508, de esztétikus, jó arányú autó

Félidős megújítását nem vitte túlzásba a gyártó, picit faragtak az első és hátsó lökhárítókon, új a hűtőrács és a hátsó, hangsúlyosabbá tett Passat felirat is feljebb, középre költözött. Újak a lámpatestek is, amelyekből a fényszóró, a nappali menetfény és a ködlámpa is LED-es. A tesztautón az IQ.Light megrendelésével az első és a hátsó irányjelzők is futófényesek, jól néznek ki.

Külsejéről a rendezett szó jutott eszembe, az ívek esztétikusan összefutnak, ahogy kell, a karosszéria penge élei azt a precíz gyártástechnológiát fejezik ki az autóra rápillantóknak, ami ezek legyártásához valóban kell.

Mindkét kipufogó-végződés imitáció, a valódi bal hátul van a lökhárító mögött. A dupla csövet akár meg is lehetne mutatni, ha nem az átmenetileg elektromos, helyben emissziómentes működés volna hangsúlyos a formatervben is. Idegesítő, hogy a tanknyílás nem nyílik a fedél megnyomásával, csak az első ajtóról távnyitással, pedig arra odafigyeltek, hogy kulcsérzékelő a hátsó ajtókban is legyen.