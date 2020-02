A korábban jellemzően sárnehéz Opeleknek jót tett a francia diéta, amivel az új Corsa alapváltozata befért a lélektani egy tonna alá és a tesztautó 100 lóerős változata is mindössze 100 kilóval lépi ezt túl. És ez klassz dolog, vezetni is sokkal élvezetesebb egy könnyű autót, a 100 lóerő is többnek érződik benne, és végül takarékosabb is lesz vele az élet. Az 1,2-es turbó motorral, papíron 9,9 másodperc alatt futható le a 0-100-as sprint, és 194 km/óráig hajszolható a járgány.

Hatfokozatú váltója pontos, élvezetesen kapcsolható szerkezet, jól eltalált fokozatokkal, amit sikerült szépen összehangolni a motorral. A váltások zökkenőmentesek, talán egy hajszállal nehezebbek csak, mint ami egy kisautóban szokás, de mégis hibátlan. Menet közben a háromhengeres motorhang sem tűnik idegennek, sőt, bármilyen hülyén is hangzik, néha mintha sportos is lenne, ahogy morog. Kormányzása elég közvetlen az élvezetes vezetéshez, amihez a futómű és persze a kis saját tömeg is kell. Fogyasztása a gyári 4,2-4,3 literes ígéret helyett, főleg városban használva 7,7 liter lett a teszt végén.