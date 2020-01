Utasterében azért már érezhető a Combo munkás származása, odabent mindent kemény, rideg műanyag felületek borítanak, amit nem tör meg az égvilágon semmi. Vigasznak legyen elég az, hogy legalább könnyen takarítható, és a kölkök is nyugodtam rugdoshatják, összekenhetik válogatott koszokkal, mert a drága kárpittisztítás helyett egy szivacsos sikálástól újra tiszta, foltmentes lesz bent minden.

A fekete plasztiktengert mindössze két helyen váltja valami kellemesebb burkolat, a kormányon – bőr – és a vidám, színes csíkos üléseken. De a hangulat mégsem komor, ami a beárnyékolható, gigászi méretű üvegtetőnek köszönhető. Fentről ömlik be a fény, aminek a tetőbe épített áttetsző műanyag polc sem állít akadályt, és a tetőkárpit világosszürkéje is segít abban, hogy a sok fekete műanyag mellett is otthonos legyen a belső.

Műszerfala a klasszikus iskolát követi, hagyományos, mutatós műszerekből áll, a két nagyobb a fordulatszámot, sebességet mutatja, a két kisebb az üzemanyagszintet és a hűtőfolyadék hőmérsékletét, köztük pedig egy LCD kijelző mutatja az egyéb infókat. Középen érintőképernyős monitor trónol, a további funkciókkal, és a tolatókamera képe is itt jelenik meg. A sebességet és még pár fontos infót a kormány mögötti plexilapon is láthat a sofőr. Sokan nem szeretik ezt a szegény ember head up display-ének is nevezhető megoldást, pedig pont ugyanolyan hasznos, mint az igazi.

Nagy belmagasságú utasterében széltében, hosszában is jól elfér öt ember, a hátsóknak még lehajtható asztalka is jut, a tolóajtók ablakaira pedig árnyékoló is húzható.

Utazás előtti pakolásnál végtelen számú kisebb-nagyobb rakodórekeszt lehet feltölteni cuccal, kezdve a zsebekkel ellátott ajtótól a dupla kesztyűtartón és a középkonzol üregein át különféle pohártartókig, tetőpolcig és a hátsó ülések lábterében lapuló csempészrekeszekig. És csak ezután jön a csomagtartó, aminek plafonjából még egy elölről és hátulról is pakolható, lenyíló kis szekrénykéje is van, de lehet pakolni a napellenzők fölötti polcra is. Elképesztő a választék.

Szabvány szerint mért csomagtartója 597 literes, de plafonig pakolva ennél jóval többet be lehet hátra pakolni. Az üléseket lehajtva pedig már 188 centi hosszú dolgok is beférnek hátra. A három különálló ülés egyesével is összecsukható, amelyek összecsukott állapotban alig foglalnak helyet és szinte teljesen sík padlójú raktérré változtatják a teljes hátsó részt.