Mivel a nálunk járt Ford Puma a legcifrább felszereltségű változat, annyira nem meglepő, hogy a belseje is egész csinos. A kárpitok textúrája, mintája önmagában is klassz, amin a piros díszvarrások még finomítanak egy kicsit. Az anyaghasználat vegyes, sok a puha süppedős felület, de a kemény, olcsóbbnak tűnő műanyagokból szintén akad elég sok a Puma-ban. Műszerfala ennél a felszereltségi szintnél már teljes egészében digitális, amely a kiválasztott vezetési módhoz – normál, takarékos, sportos, terep illetve téli üzemmód közül lehet választani – igazodva változtatja a dizájnt és a színösszeállítást is. Van még benne egy jó helyre, egész magasra telepített érintőképernyős kijelző, amely a Fordos hagyományokhoz híven nem tud magyarul. Ami nem akkora dráma, hiszen így legalább nem kell béna félrefordításokon bosszankodni.

Vannak még érdekes, ebben a méretkategóriában nem igazán megszokott extrák is, a fűthető szélvédő, -ülés, -kormány trión kívül ilyen a vezeték nélküli telefontöltési opció is, csakúgy, mint a motoros, láblendítéssel is vezérelhető csomagtérajtó nyitás, zárás. USB csatlakozóból kettőt sikerült felfedezni, aki ennél több eszközt táplálna autózás közben, az használhatja a 12 voltos csatlakozókat is, megfelelő adapterrel. Kormánya is jól sikerült darab, príma fogású, alul lapított, és teleszórták gombokkal is. Igaz, ezek nem túl szerencsések, mert amellett, hogy egy kupacban vannak, egyformák is, így nem lehet őket vakon kezelni, hanem le kell pillantani rájuk vezetés közben.

Elöl tágas, kellemes a Puma belseje, hátul viszont már szűkül a hely, a lábtér még határeset 190 centivel, a fejtér viszont kellemetlenül alacsonyan van, de 185 centiig azért biztos fájdalommentesen használható. Klassz dolog, hogy van benne tisztességes világítás, ami az amúgy feketébe öltöztetett belsőt képes szépen bevilágítani.

Ha egy kicsit még hátrébb megyünk, akkor jön a Ford Puma másik nagy húzása, a remekül variálható, nagy befogadóképességű csomagtartója. Kezdjük azzal, hogy alapállásban is nagy, 456 literes, de persze le lehet dönteni a hátsó ülések háttámláját és a sík rakfelületet, amelybe az egy méter széles dolgok is beférnek.

Van dupla, könnyen felhajtható és rögzíthető padlója. Csak egy nagy baj van: nincs benne pótkerék, de defektjavítót sem találni a csomagtartó mélyén. Viszont van helyette egy 80 literes, 50 kg-ig terhelhető gigantikus csempészrekesz is, amiben akár a mama kedvenc, aggastyán fikuszát is el tudjuk vinni. Állítva. De nyáron gyerekmedenceként is bevethető, télen meg tárolhatjuk benne a karácsonyi pontyot is. Ja, van az alján kihúzható dugó is.