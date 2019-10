Kezdjük először mégis a megjelenésével, amely azonnali érzelmek kiváltására képes – ez már önmagában különleges erény a kompakt SUV-ok kategóriájában. Stílusában a Mazda 3-ast idézi, de annál valamivel elegánsabb vonalakat kapott, amellett, hogy sportos karaktere is megmaradt javarészt. A hasonlóság nem véletlen, a padlólemez is közös, igaz a CX-30 hosszából és tengelytávjából is lecsíptek 7-7 centimétert a ferdehátúhoz képest. Az, hogy ennyire formás és feltűnő lehet a CX-30, az visszafogott magasságának is köszönhető, amely kissé szokatlan egy SUV-modellhez képest, de ez csak az ülésmagasság miatt okozhat némi csalódást.

Kínában már fut egy modell CX-4 név alatt, ezért lett CX-30

A japán gyártó harmadik és középső európai SUV-ja 4395 mm hosszú, 1795 mm széles és 1540 mm magas, azaz 12 centivel nyúlánkabb öccsénél, és 15,5 centivel kurtább a bátyjánál, de ebből a kis táblázatból könnyedén összehasonlítható a három modell.

CX-3 CX-30 CX-5 Hosszúság (mm) 4275 4395 4550 Szélesség (mm) 1765 1795 1840 Magasság (mm) 1535 1530 1680 Tengelytáv (mm) 2570 2655 2700 Csomagtartó (liter) 350 430 506

Hosszú elejét a lapos fényszórók, az óriási hűtőmaszk és a közéjük húzott a krómcsík határozza meg, innen a BMW is tanulhatna az egyre nagyobb és ormótlan veséit láttán. A kerékjárati íveket és a küszöböt vastag műanyagok követik, így kisebbnek tűnnek a fémfelületek, és jól mutatnak a keskeny és hátrafelé elvékonyodó ablakfelületekkel, amely a masszív érzetnek jót tesz, az átláthatóságnak kevésbé. A hátsó lámpák is kifejezetten szépre sikeredtek, olyannyira, hogy még elöl is el tudnánk azokat képzelni.