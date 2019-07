Rögtön egy jó hír, hogy a kupésra rajzolt tetőív nem tette tönkre a tesztelt Honda HR-V használhatóságát. A lejtős tető dacára van elég fejtér hátul és a térdnek is kényelmes hely jut. A gyári adat ne tévesszen meg benneteket! A hasonló méretű autókhoz hasonlítva valóban ibolyaszerény a 393 literes csomagtartó, de az alsó rekeszt hozzáadva mért 470 liter már közelebb van az elsőkerék-hajtású Ateca 510 vagy az Opel Grandland X 514 literéhez.

Rengeteg rakodóhely van az utastérben. A magasra emelt váltó mögött is van egy polc USB töltővel, HDMI-csatlakozóval és 12 voltos aljzattal. A kartámasz alá és a kilincsfészkekbe is rámolhatunk.

A modellápolás elvileg javított a helyzeten, de a minőségérzet továbbra is közepes, kemény a műszerfal és elég csúfak az anyagok bene. Nem kéne a műanyagból készült varrásimitáció és a csillogó gyűrű sem a motorindító gomb köré. Menüből is jobbat, könnyebben átláthatót érdemelne az autó, mert most sok kísérletezést igényel, mire rájövünk, hogy mi hol van.

Hiányzik a műszerfalról egy óra vagy legalább egy állandó diagram a hűtővíz-hőmérsékletről, olajhőfok-mutatóról már nem is álmodunk. Arra viszont kiterjedt a tervezők figyelme, hogy az ablaktörlő automatikus állásában is sűrűbbre vagy ritkábbra vehető a törlési intervallum.

Ezzel szemben a magic seat tényleg varázslat. A háttámlák lehajtásakor nem csupán ráhasalnak a támlarészek az ülőlapra, hanem az egész összehajtott üléspad lesüllyed, emiatt a rakodásra használható belső tér jóval magasabbá válik az átlagos autók ülésdöntögetéséhez képest.

Az ülőlapokat a háttámlához felhajtva is rögzíthetjük, ez az állás padlóváza, szobanövény, bicikli szállításában segít és a festményeket, posztereket is méltóságuk teljében költöztethetjük.