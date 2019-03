Ami a motort illeti, nagyon kellemes csalódásokkal adtam vissza a teszthét elteltével a kocsit. Talán nem túlzás, ha azt mondom: a legfinomabb működésű háromhengeres az összes mai ilyen benzinmotor közül. Csendes és nincsenek Wartburg-rezgései még a magasabb fordulatszám-tartományokban sem. Méretéhez képest nagyon erős, a másfél tonnás kocsit rugalmasan, lendületesen mozgatja. Egy apró kellemetlenség jár a kis motorral: kézi váltóval hajlamos a lefulladásra, ha hirtelenkedünk a kuplunggal, nincs elég nyomatéka alapjárat-közelben. Amúgy a hatfokozatú váltóval (ami nagyon pontosan, kis erővel kapcsolható) dinamikusan lehet vele gyorsulgatni, autópályán 130-nál 2500-at forog a főtengely hatodikban percenként. De mégsem az igazi ez így, annyira azért nem erős a motor, hogy legyen benne értelme a sportos kézi váltónak – a 700 ezres automata felárát nem szabad megspórolni a T3-as mellé ebben a Volvóban.

A motor háromhengeressége tehát szinte észrevehetetlen – de sajnos a fogyasztásban is az. 8,1 literes átlaggal adtam vissza a kocsi, ami vegyes üzemben semmiben nem marad el egy hasonló erejű négyhengeresétől. Gyorsan kigugliztam valami hasonlóan érdekes és hasonló tömeg-teljesítmény arányú benzines kocsit a közelmúltból a praxisomból. És azt találtam, hogy a Mini Clubman Cooper S a maga 192 lóerős KÉTliteres, NÉGYhengeres tubómotorjával AUTOMATA váltóval 7,1 literből simán elvolt alattam, hasonló körülmények mellett, mint most a Volvo. Hiába: nagy kerék, nagy tömeg, nagy homlokfelület: benzinmotorral egy ilyen autó sokat fog enni, akárhány henger is kóvályog az orrában.

A futómű komfortos, de stabil, a kormányzás könnyű, de nem pontatlan, a fékek hatásosak és jól adagolhatók. A mindennapi autózás közben a 21 centi hasmagasságú, másfél tonnás XC40 egy kategóriával kisebbnek érződik. Talán pont ezért is lepődtem meg újra és újra, hogy milyen tágas belül; tudat alatt mindig egy Vitara térkínálatára számítottam, amikor beültem, pedig hát ez egy jóval nagyobb kocsi, csak nem látszik rajta és nem is úgy viselkedik.

Ami nem tetszett: a fedélzeti elektronika kezelése. A nagy központi tabletet szidtam már eleget nagyobb Volvókban is. Borzasztó, hogy a klíma, az ülésfűtés és a többfokozatú kormányfűtés (ez amúgy menő újdonság az autóiparban) kapcsolgatásához egy menüt kelljen bogarászni és végig oda kelljen néznem, hogy mit birizgálok a képernyőn az ujjam hegyével. Pedig biztos teccenek még emlékezni, hogy az előző egy-két generációs Volvo-flotta kapcsán pont a Volvót dicsértük agyon rendszeresen az emberi sziluettet ábrázoló, teljesen egyértelmű klímakonzol eredetisége és funkcionalitása miatt.

De nem csak a nagy központi kijelzővel volt bajom. A kormány jobb küllőjéről elérhető kismenü eleve nehezen átlátható, ezt tetézték még olyan eredetieskedéssel, hogy nincs telefonletevő-felvevő gomb sem (emlékszünk a régi Volvókra, ahol zöld és piros volt a két gomb?). Ezenkívül állandóan lenulláztam a számítógépet a túlérzékeny bajuszkapcsolóvéggel. És a tempomatkonzolon is mindenféle hülye jelzések vannak az autóiparban megszokottak helyett. Na mindegy, ez az egész megszokható, csak bosszant a sok l’art pour l’art különcködés.

Az aktív biztonsági rendszerek hálózata nem andalító, hamis magabiztosságérzetet adó fél-önvezetés, hanem kemény visszapattintások, hatásos ütközésveszély-jelzések és markáns ráfékezések balesetveszély esetén. A követőradaros tempomat pedig szokatlanul nagy távolságot tart a követett kocsi mögött. Ez idegesítő volt néha, de elismerem, hogy akinek tényleg szüksége van ezekre, mert ő maga nem bír mindenre megnyugtatóan odafigyelni, azt bizony nem baj, ha pont olyan határozottan kezeli a baleset-megelőző védőhálót, mint ahogy a Volvo mérnökei elgondolták.