Sem a Yetiből, sem a Karoqból nincs RS, a Kodiaq-kal viszont kivételt tett a Škoda: ez az első SUV a cégnél, amelyből RS készült. Az osztrák Alpokban vezettük a sportmodellt, amely farolni is képes.

Röviden – Škoda Kodiaq RS Mi ez? Öt- vagy hétüléses, középméretű aszfaltterepjáró, sportos ornamentikával és kerekítve 240 lóerős dízelmotorral. Mit tud? Vagány külsejű, sokféle extrával személyre szabható SUV, profin adagolt dinamizmussal. Mibe kerül? 14 566 010 Ft-ról indul a Kodiaq RS, sok extrafelszerelésével a tesztautó listaára 18 881 470 forint. Kinek jó? Főleg ott rúghat labdába, ahol bőven van pénz céges autóra, de nem lehet prémiummárkákat választani.

Vannak autók, amelyek sikerét a várakozási idő sem töri meg. Kezdetben a Kodiaqra – motortól függően – akár 10-12 hónapot is várni kellett, de nemrég a Superb két műszakából a Škoda átadott egyet a Kodiaq gyártásának, így a várólista is lerövidült. Az alaszkai barnamedvéről elnevezett terepjáróból az RS csúcsmodellt vezettük a minap. Eddig csak azt tudtuk róla, hogy Sabine Schmitz 9 perc 29 másodperc és 84 ezredmásodperc alatt körbe tudja kergetni a Nordschleifén, így ez most a Nürburgring leggyorsabb hétüléses autója. Hurrá, de mit tud a zárt pályás köridőnél relevánsabb szempontok alapján?

Külső Ha nem a versenykék metálfényt kapja az első magyarországi Škoda Kodiaq RS, akkor is feltűnhet rajta, hogy nem az 1,4 TSI 125 lóerővel. Eltérés a feketére fényezett hűtőrács és újdonság az RS felirat előtt lévő, korábban zöld-fekete-piros kombinációjú „v” pirosra színezése. Az eredetileg a Škoda s-én lévő, cseh írásjelre utaló v átlényegült utalássá az angol victory (győzelem) szóra. A visszapillantó tükör háza, az oldalablakok kerete és az alumínium tetősín is fekete a csúcsmodellen. Hossza 4699, szélessége 1882, magassága verziótól függően 1686 vagy 1685 mm. Az osztrák Alpokban vezettük, a Großglockner lábánál Minden Škoda Kodiaq RS alapáron kapja a 20 hüvelykes, Xtreme fantázianevű, antracitszürke keréktárcsákat 235/45 R20-as gumikkal. A kerékjáratok annyira nagyok, hogy még ezekkel a felnikkel is ültetéséért kiált az autó. Mivel légrugózás nincs, az ültetés mindig a hasmagasság rovására menne, de ez a 197 mm kell egy SUV-nak. Hátul a LED-es lámpákat összekötő fénycsík helyett csak a vörös fényvisszaverő prizma fut végig az autón keresztben, de a trapéz alakú kipufogóvégekkel a Kodiaq RS hátulról is eleget mutat, jó kiállású autó. A jobb oldali krómvégből nem jön füst, csak a bal oldali szól. Jan Kopecky, WRC2 ralivilágbajok elteszi keresztbe vízen a Kodiaq RS-t

Említésre érdemes, hogy a lökhárítók illesztése, a fényezés minősége, a szűk karosszériarések egyenletessége, az egész karosszéria kivitelezése igen precíz gyártástechnológiát feltételez és az ebben megnyilvánuló igényesség igazán jó minőségérzetet kelt. Ez nem mindig korrelál az autó későbbi tartósságával és üzembiztonságával, de a nívós kivitelezés jobbat ígér, mint egy vasvillával összehányt konstrukció.

Belső tér Motoros állítású, a vezető oldalán memóriás bőrüléssel fogad bent a Kodiaq RS, igazán kellemes, Alcantara-bőr vegyes huzattal. Az Octaviához is rendelhető digitális műszerfal ezúttal is meggyőző az öt nézettel, a jó grafikával, a központi érintőképernyő gyors reakcióival és tiszta, éles képével. Hangulati elemként az egyik állásban a fordulatszámmérő trónol középen. Az ajtóborításra és az első utas elé a műszerfalra felhordott, szénszálas műanyagot utánzó műanyagból kevesebb is elég lenne. Ezt ellentételezi a piros varrás az üléseken, a kartámaszon, az ajtókárpiton és az alul lapított kormánykeréken valamint a tízféle árnyalatból kiválasztható belső hangulatvilágítás. Jelenleg a kulcsnélküli indításnak csak az első ajtókban van érzékelője, de ez év végétől megváltozhat, mert a Škoda is felismerte, hogy a Scénic második generációja sem véletlenül kapott érzékelőt a hátsó ajtóiba, 16 évvel ezelőtt. Családi autóként lehengerlő az első ajtókban esernyőt rejtő, tucatnyi okos ötlettel élhetőbbé tett SUV. 60:40-es osztásban hosszirányban állítható a második üléssor, felárért rendelhető két pótülés a csomagtartóba. Két üléssorral a csomagtér 520-715 literes a hétszemélyes és 530-725 az ötüléses Škoda Kodiaq RS-ben.

Technika Fékeit leszámítva a Kodiaq RS-t jól összelegózták a gyári szakemberek a Volkswagen konszern arzenáljából. Az alapokat a győri Audi A3 limuzintól a Volkswagen Atlas/Teramont terepjáróig bevetett MQB-technika adja. A futómű elöl MacPherson rugóstagos, hátul négylengőkaros, független konstrukció és alapáron jár az adaptív elektronikus lengéscsillapítás. Soros, négyhengeres, 16 szelepes, 1968 köbcentis dízelmotorjából lépcsőzetes feltöltéssel és két, variálható lapátgeometriájú turbóval sikerült kihozni a 176 kW (239 lóerő) csúcsteljesítményt. Benzines motor nincs, a 280 lóerős 2,0 TSI a Superb privilégiuma és alighanem az is marad egy benzines sport SUV magas szén-dioxid-kibocsátása miatt. A dízelnek amúgy is jóval több a nyomatéka, 500 Nm, 1750 és 2500 között. Kézi váltóval nem készül Kodiaq RS Kvasinyban. A duplakuplungos automata hétfokozatú, a tengelykapcsolók olajfürdőben futnak, ami ekkora nyomatékkal nem is meglepő. A hátsó kerekekre jutó nyomatékot elektronikusan vezérelt, többlamellás tengelykapcsoló szabályozza, a vezető beavatkozása nélkül. Mintha a Škoda direkt fel akarná hívni rá a figyelmet, a 20-as felni mögött vörösre fújva fénylik az autó szégyene, az úszónyerges, egydugattyús első fék. Egy ülésszámtól és felszereltségtől függően, vezető és csomag nélkül 1805-1941 kilós és 14,6 millió forintról induló autóba, amely hét embert vihet, férjen már bele egy ennél komolyabb első fék fix féknyereggel. Csak a pénzt kellett volna rászánni, mert elérhető például a SEAT Leon Cuprához is.

Vezetés Mivel költségokokból a Škodák indítógombjának ugyanott kell lennie, ahová a slusszkulcsot dugnánk, a kapcsoló nem áll kézre. A másik zavaró részlet a belső térben a csúnya műanyaghanggal csattogó váltóflepni a kormány mögött. Mivel a DSG sportosan döngetve és békésen vezetve is jókor kapcsolt magától, nem erőltettem a kézi üzemmódot. Nagyon érdekes az autó hangja. Kívül a négyhengeres dízelektől megszokott kerregés hallatszik az orrból, amit az alapos zajszigetelés nagyrészt kirekeszt az utastérből. Az autó másik végéről viszont, a kipufogórendszerben lévő szelepet nyitva, V8-as motorokat idéző kipufogózenét hallunk. A kettő a Škodákban most először bevetett Dynamic Sound Boost rendszerrel vált megvalósíthatóvá. Ilyen furcsán szól az új Škoda Kodiaq RS Szégyellem, de a művi hanggenerátor engem is megvett. Egyéni állásban vagy Dynamic üzemmódban kedélyes aláfestést adott, amikor gyorsan mentünk az alpesi országutakon és sok volt a kihúzatás. Hosszabb távon az egyenletes fordulatszámhoz tartozó zúgás megterhelő, szerencsére a sportosnak szánt kipufogóhangzás kikapcsolható a menüből. Sajnos az ESP nem tűnt teljesen kikapcsolhatatlannak, de visszavonulása után megenged annyit, hogy havas utakon vidáman teljen az idő. Erő van bőven, mert a kétliteres dízelmotor kereken 500 newtonméterét oszthatja be az elektronikusan vezérelt hajtásrendszer a két tengely között és ebből az erőből bőven jut hátra annyi, hogy havas úton kilendüljön a Kodiaq RS hátulja. Ehhez nem árt belengetni a karosszériát a kormánnyal és utána a gázon állva a Kodiaq RS négy kerékkel farolva söpör ki a kanyarokból. Ilyenkor felsejlik, hogy az RS eredendően a ralisportot jelenti a Škodánál, annál a márkánál, amely az R5-ös Fabiával itthon és a WRC2-es világbajnokságban is szépen gyűjti a bajnoki címeket. A pontos kormányzással jól kézben tartható a drift. A vadulás pillanatai után sem okoz csalódást, halk, nyugodt utazóautó. Egyedül a 125 730 forintért adott, 10 hangszórós Canton-hangrendszertől vártunk többet az Autósámánnal, azaz Bertalan Gáborral, akivel a Rollins Band örökbecsűitől a Tool Laterálisáig végigpörgettük kedvenceinket.