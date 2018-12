Természetesen atechnika a Kia e-Niro legérdekesebb része, hiszen egyébiránt csak apróságokban különbözik a többi Nirótól. Ez utóbbi azonban nem a véletlen műve, hiszen a Niro családot eleve úgy tervezték, hogy bármilyen hajtásláncot képes legyen befogadni a belső égésű motorostól kezdve a hibrideken át egészen az elektromosig.

Mivel nem akartak helyet rabolni az utastérből, és a hátsó háttámlák dönthetőségét is biztosítani szerették volna, ezért a – még WLTP mérés alapján is tekintélyes, 455 kilométeres hatótávolságot biztosító – 64 kilowattórás lítiumion akkumulátortelepet a padló és a hátsó ülés alá építették be. Lehet választani két blokkal kisebb, 39,2 kilowattórás akkucsomagot is, ezzel azonban 289 kilométerre csökken a hatótáv annak ellenére is, hogy a hajtó elektromotor teljesítményét 104 kW-ra azaz 141 lóerőre korlátozzák. Ez utóbbival az e-Niro 0-100 km/h közötti gyorsulási ideje 9,8 másodpercre nő, a végsebessége 155 km/órára csökken.

A nagy akkumulátorcsomag esetén nagyobb, 150 kW (204 LE) teljesítményű a háromfázisú váltakozóárammal táplált állandó mágneses szinkron elektromotor, amivel két másodperccel rövidül a 0-100 km/h közötti sprintidő (7,8 s), míg a végsebesség 12 km/órával 167 km/órára emelkedik. A két kivitel hivatalos fogyasztása között azonban nincs lényeges eltérés, az erősebb 15,9, a gyengébb 15,3 kilowattórát szippant ki 100 kilométerenként az akkumulátorból.

Az akkumulátort mindkét esetben masszív keret védi a külső behatásoktól, amit a küszöbök alatt vaskos alumínium zártszelvényekkel is megerősítettek. A könnyűfém alkalmazását, amit a futóműnél is bevetettek (eltérően a többi Nirótól) a tömegcsökkentés indokolja, hiszen az akkumulátorok így is jelentősen emelik az autó tömegét. A kisebb kapacitású akku 315, a nagyobb 453 kilogrammot nyom a mérlegen, amivel az e-Niro legkevesebb 1592, illetve 1737 kilogramm tömegű. Az elektromos autók sorában azonban ez egészen jó érték, hiszen a szóba jöhető riválisok úgy hasonló tömegűek, hogy közben a hatótávolságuk rövidebb.