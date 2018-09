Három méretben, hét különféle teljesítménnyel választhatók motorok hatfokozatú kézi, avagy hétfokozatú duplakuplungos váltóval társítva. Az érdekesség, hogy mindebből egy szem a gázolajos, az is csak automatával: a Renault-féle 1.5-ös dízelt 116 lóerőre állították be, A 180 d a típusjelölése.

Ezen kívül csak 1.4-es és kétliteres benzinesek kaphatók, turbóval, sorolom: A 160 (109 lóerő), A 180 (136 lóerő), A 200 (163 lóerő), A 220 (190 lóerő, ez már összkerékhajtással is kérhető), A 250 7G-DCT (224 lóerő, szintén kérhető összkerékhajtással). Hamarosan jön a gyengébb AMG-változat 306 lóerővel, de lesz belőle 400 lóerő körüli is, valamint hibridre is lehet számítani idővel.

Az első futómű az A-osztály hagyományait folytatva MacPherson, míg a hátsó tengelynél az erősebb modellek, valamint az összes 4MATIC változat négy lengőkaros felfüggesztést kap, a belépő benzinesek és a dízel csatolt lengőkarosat. Alapból szériafelszerelés a Dynamic Select rendszer, józan ésszel belátható, hogy a gyengébb változatoknál ettől csodát várni minden számszerű alapot nélkülöz.

Ha már ennyire dizájnosak a kapcsolók és a kijelzők, van is mit állítgatni rajtuk, csilli-villi vezetéstámogató rendszerből mindent fellógattak a karácsonyfára. Széria a ráfutásos baleseteket megakadályozó aktív fékasszisztens, a Pre-Safe Plus pedig a mögöttes forgalom okozta ráfutásos ütközés kárait próbálja csökkenteni. Amennyiben a rendszer azt észleli, hogy hátulról belénk jönnek, a gépjárművet megfékezi a baleset mérséklése érdekében. Van adaptív tempomat, elérhető 500 méteres hatótávra részben autonóm vezetés, és rendelhető aktív sávváltás asszisztens is.