3999 mm hosszú, 1743 széles és 1455 mm magas a tesztelt Nissan Micra, 2525 milliméteres tengelytávval. 17,4 centivel hosszabb, majdnem nyolccal szélesebb és 5,5-tel alacsonyabb egyoldalúan rövid távokra kitalált, erősen kisautós elődjénél.

Hátul dobfékes a Micra, a tárcsafék hiánya is a Clio IV öröksége, amely az autó közeli rokona és ugyanott készül, a franciaországi Flins-ben. Az előző Micra még Indiából jött, a még eggyel korábbi Angliából.

Ugyanezt a B4D 411 kódú, háromhengeres szívómotort a Dacia és a Renault is használja. Teljesítménye az 54 kilowattból fakadóan akkor is 73 lóerő, ha a gyártó csak 71-ről regél. A könnyűfém blokkos motor a 90 lóerős IG-T benzines és a szintén 90 lóerős 1,5 dCi után jelent meg a közelmúltban.

A 998 köbcentis motor csak ötfokozatú kézi váltóval társítható, automatikus egyelőre nincs. A számok viszonylag jót ígérnek, mert a maximális teljesítmény 6300-as fordulatszámon ébred, a 95 Nm-ben tetőző nyomatékáradatért viszont elég 3500-ig forgatni a motort.

Alapesetben a Nissan Micra négy csillaggal zárta az Euro NCAP töréstesztjét, amin a sávtartót és gyalogos-felismerést tartalmazó biztonsági csomaggal megszerezte az ötcsillagos minősítést. A ráfutásos baleseteket automatikus vészfékezéssel megelőző rendszer alapfelszerelés minden Micrán. Térdlégzsák nincs, de a lábak védelme légzsák nélkül is megfelelő illetve jó volt a frontális törésteszten, amely az autó orrának 40 százalékát érintette, a tesztkritériumokban foglalt plusz-mínusz 20 mm eltéréssel.

Vezetés

Egy 998 köbcentis, 73 lóerős autóba sokan lemondással ülnek be, mert ugyan mire elég ez? Közlekedni mindenképp elég, némi lemondással. A háromhengeres finoman bizsergeti a kormánykereket és pedálokat is, a 2800 körül ébredő rezgéseket a váltókaron is érezni lehetett. A műanyag kormány fogása kellemes.

Egy benzines szívómotor nagyon megkönnyíti az autózást városban a turbósokhoz képest, legyen az dízel vagy benzines. Indítás után elég 10 másodpercet várni, amíg az olaj eljut kenési helyekre és érkezés után azonnal leállítható. Ha vigyázol egy turbófeltöltős autóra, indításkor ketyegteted alapjáraton és legalább mélyebb gázadások, nagyobb terhelés után hagyod lecsengeni, kihűlni a feltöltőt üresben, gázadás nélkül, azzal is veszítesz időt, nemcsak a 16,4 másodperces százra gyorsulással, ami pont olyan sokáig tart, mint hinnétek.

6500-ig forog a sorhármas benzines, ami bőven elég, csak pöröghetne kicsit lelkesebben, ahogy a Daihatsutól származó háromhengeres az Aygóban és francia testvéreiben. Nagy dolgokra ne számítsatok, de mivel a nyomaték kiszámíthatóan épül fel és a motor hajlandó forogni, az egyliteres autó egyáltalán nem hat olyan lassúnak, mint a számok sugallják.

Városban az alapmotoros Micra együtt tud élni a forgalommal. Mivel a közlekedők egy részénél a hírfolyamuk fontosabb impulzus a zöldre váltó lámpánál, sokszor a besorolás sem gond. Ha kihúzatod rendesen, kettesben némi vagányság is megcsillan.

Két dolgot kell megszokni városban, ha lendületesen szeretnél haladni. Elinduláskor úgy kell alászínezni a kuplunggal, hogy ne essen percenkénti 1500 alá a fordulatszám, különben a motor erősen betorpan a tengelykapcsoló zárásakor. Az egyest érdemes kihúzatni, hogy elkerüljük az erőtlen tartományt. A motor 2500 körül összeszedi magát, onnan életképes. Ebből fakad, hogy időnként jobb a kettest nekitámasztani az emelkedőknek, amivel a motor a maximális nyomatékához tartozó 35000 körüli fordulaton győzheti le a kaptatókat.

100-nál ötödikben nagyjából 3050 a fordulatszám percenként. Míg városban és országúton 100-110-ig az értelmesen rövid váltófokozatokkal nem érzed kiszolgáltatva magad a menetellenállásoknak, az M3 emelkedői kidomborítják az autó korlátait, pláne, ha bekapcsol a klímakompresszor. Ezekben a helyzetekben a gázpedál lenyomásával nem lehet hatni az autó mozgására, ezt ki kell bekkelni és kész.

A kormányérzet olyan, amilyen, de az eltalált kormányerőkkel a Nissan Micra kezes, lendületes autó. Kormánya tompán reagál középállásból kimozdítva. A menüből kikapcsolható Trace Control, azaz nyomtartás-szabályozás az ívbelső kerekekre adott fékimpulzusokkal segít tartani a kormánnyal kijelölt ívet, mérsékelve az orrtolást 0,4 és 0,7 g oldalgyorsulás között. A fék működéséből nem érezni rántásokat. Erről részletesebben Gajdán Miklós cikkében olvashattok, aki a Senna-Prost-korszak F1-es pilótájával próbálta ki a rendszert.

16 collos kerekekkel a rugózás igazán kényelmes, a bordó ötajtós finoman ment át a megsüllyedt és a kiálló úthibákon is. Simábban fut, mint az összehasonlító tesztünkön 17 collos felnivel vezetett 0,9. A gumihang erős, a motor zajszintje nem vészes és az első ülések is egész jók. A komfortot szelíd fékezésekkel javítja az autó, amivel a bólintó mozgásokat mérsékli, akárcsak a Mazda6.