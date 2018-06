Kezdjük az autó legfurcsább vonásával, az oldalra nyíló csomagtérajtóval. Az EcoSport egy eredetileg a fejlődő országoknak szánt kis SUV volt. Kellett volna pótkerék bele, de máshol nem maradt neki hely és egy huszárvágással a csomagtérajtóra került. Az úgyis olyan menő terepjárós.

Mivel felfelé nyíló ajtóval a dögnehéz pótkerék nem kompatibilis, maradt a kihajtható ötödik ajtó, ám az európai verziókról időközben leradírozták a pótkereket, mert nagyon idegenedtek tőle a potenciális vevők.

Szűk parkolóhelyen pótkerék nélkül is kellemetlen az ajtó nagy helyigénye, de hány régi Honda CR-V vagy Toyota RAV4-tulaj élt ezzel együtt, ráadásul úgy, hogy ott a rossz irányba nyílott a csomagtérajtó a jobbkormányos Japán miatt. Itt legalább a járda felől tárul fel és gyermekek is ki tudják nyitni, mert elérik és teleszkóp segít kihajtani.

Mögötte apró, 334 literes a csomagtér. Bővítésekor nemcsak az üléstámla dönthető előre, de az ülőlap is felhajtható, ami egyre ritkább. A maximális csomagtér a katalógus szerint 1238 liter.

Hátul a tolótető tokozása elvesz a fejtérből, 180-182 centis emberek még elüldögélnek. Üvegtető nélkül nemcsak a lábtér lenne elegendő magasabb utasoknak. Az ülés melletti 12 voltos csatlakozó jó kezdeményezés, de az itt utazók egy USB-nyílásnak talán jobban örülnének. Elöl viszont két USB-töltőnyílás is várja az éhes telefonokat, táblagépeket.

Mostanra átlagosra javult a minőségérzet a kezdetben siralmasról, különösen tetszett a tesztautó üléskárpitja. A 110 000 forintos téli csomag nemcsak első ülésfűtéssel és a szélvédő fűtőszálaival kényezteti a dermedt sofőrt, de a kormánykerék is fűthető. Említésre méltó finomság a vakításcsökkentő, automatikusan elsötétedő belső tükör.

A telefon menürendszere jó, a készülék összekötése gyors, a menürendszerben a legutóbb csatlakoztatott eszközök közül könnyű kiválasztani a szabályos használathoz a saját maroktelefon-készüléket.

Örvendetesen jól szól a B&O hifi és a pirinyó kesztyűtartó kompenzációjaként az autó CD-t is befogad a műszerfali nyíláson át. A Fiestához is elérhető nívós hangrendszer az autó egyik fő értéke. A 10 hangszórós, 675 wattos Bang & Olufsen audiorendszer felára 175 000 Ft a 6,5 helyett 8 collos érintőképernyővel együtt. Ha navigációt is szeretnél hozzá, az még 70 000 Ft, viszont az AndroidAuto és a Carplay működése miatt a telefonod navigációja is futtatható a felső kijelzőn.