Nem kérném fel otthonra belsőépítésznek a Karoqot berendező formatervezőket. Komor, sötétszürke belső teréhez képest a Peugeot 3008 egy elegáns szalon. A spórolás kiábrándító jele a műanyag ajtókárpit. Aki látott már Elegance kivitelű Octavia II-t, nem is érti, a Škoda miként juthatott odáig pár év alatt, hogy egy listaáron 9,6 millió forintról induló autó ajtókárpitján ne legyen textilbetét.

Ha nem találjátok az indítógombot a műszerfalon, annak fő oka, hogy nincs: a kulcsnélküli rendszerhez tartozó nyomógomb a gyújtáskulcs helyén van a kormány mögött. Legalább az Ambiente-modellben 6,5, a Style-ban 8 collos érintőképernyő vonzó. Szélsebes válaszidő, pengeéles kép és pillanatok alatt megtalálja a telefonodat. A készülék magaddal vitelére ez a Škoda is figyelmeztet a motor leállítása után.

Hiába keressük a Kodiaq felső kesztyűtartóját, de így is bőven van elég tárolóhely, például a műszerfal tetején. Nagy ötlet a megfordítható betét a pohártartóban, amely egyszer rakodóhely, máskor két félliteres üveget tart és egy kézzel nyithatóvá teszi őket a kis bütykökkel az alján, amikben rögzül a flakon.

Érzékeny, karcolódó zongoralakk fedi az első fedelet, alatta lakik a 12 voltos és az USB-csatlakozó. A középső tárolóban, a csúsztatható kartámasz alatt is elfér pár dolog, az ajtótárolók is jó nagyok, a papírokat gumipánt tartja a helyükön.

Ügyes a parkolójegytartó, az induktív telefontöltő és a vezető térde felett kis kesztyűtartó .A Škoda-folkórhoz tartozó esernyő itt a jobb első ülés alatt utazik velünk, nagyon praktikus, hogy még a csomagtérig sem kell hátramenni érte. Kár, hogy földelt villásdugót nem lehet beledugni, csak vékony villást, de a 230 voltos konnektor és a két hátsó USB-töltő igazán hasznos extra 64 770 forintért.

Trekka: mond ez a név valamit? Ma úgy tűnik, hogy talán soha nem fog elmúlni a ma uralkodó SUV és crossover divathullám, amibe pár éve a korábbinál nagyobb lendülettel beszálltak a csehek is a Škoda Kodiaq-kal, majd megjelent a kisebb testvér Karoq is. Ezeknek a modelleknek igazán korai őse a Trekka, melyet 1966 és 1973 között gyártottak kifejezetten Új-Zélandnak. A terepjáró létrehozása nem kizárólag a csehek érdeme, hanem kellett hozzá a márka helyi importőre és egy terepjárókban otthonosan mozgó vállalkozás is. Az autóhoz egy nagy halom alkatrészt használtak fel az Octaviából. Összesen nagyjából 3000 darabot készítettek belőle számtalan különféle változatban a személyszállítótól a platósig. Philip Andrews fejéből pattant ki a sokoldalúan használható mezőgazdasági jármű ötlete. Végül Colin French, a Motor Lines menedzsere rakte össze 1966-ban az első prototípust a kommunista Csehszlovákiából importált Škoda Octavia hajtáslánccal, melynek fő eleme az 1221 köbcentis, négyhengeres motor volt 47 lóerős teljesítménnyel. A formán nem gondolkozott túl sokat, az autón világosan látható, hogy a Land Rover ihlette, de terepjáró-képessége messze elmaradt az angolétól. Részletek ebben a cikkünkben.

Hátsó ülésfűtés a kettes Octaviához is elérhető volt, a már nem gyermekülésben vagy ülésmagasítóban hátul utazók nagyra értékelik a három fokozatban szabályozható ülésfűtést. Átgondolt a 30 480 forintos két asztalka is az első ülések háttámláján, mert nem egy primitív akadóponton kell áterőltetni őket, így nyitáskor és lehajtásakor is finoman mozognak.

Ugyanilyen igényes a tablettartó, amely az első ülések fejtámlájába kapaszkodik és okostelefon illetve táblagép rögzítését teszi lehetővé. Külön jó benne, hogy pozíciója révén a gyermekek feje nincs lehajtva, mint ölben tartott képernyővel.

Fix hátsó paddal 521 liter a csomagtartó, ami értelmes kompromisszum a hátsó lábhely és a csomagtér között. Vario Flex-ülésekkel viszont 479 és 588 liter között változtatható, ami nagyon kedvező. Én a sínen állítható hátsó üléspad nagy rajongója vagyok, főleg kis- és kompakt autókban, de ha két magas ember ül egymás mögé, akkor itt bárminemű tologatás helyett a leghátsó pozícióban kell hagyni. Mivel az üléseket nemcsak lehajtani lehet, de kivenni is, 1810 literre bővíthető a csomagtartó. Öt üléssel azonban, a padló alatti tér nélkül a Karoq csomagtere bőséges, de nem lehengerlő.

Egy második generációs Fabia Combit lecserélő családnál, akiknek megmutattam a tesztautót, épp a csomagtér miatt esett ki a pikszisből a Karoq és vettek végül egy ötszemélyes Tourant, mert a kiskategóriás kombi után az előrelépés számukra csomagtérben, ez nem.

Nagy piros pont jár az extraként előrehajtható támlájú utasülésért, 29 210 forintot biztosan megér, hogy két méter feletti tárgyakra is rá tudjuk csukni a csomagtérajtót. Láttuk már a 3008-ban és a Yaris Versóban, de ma is nagy ötlet az elemlámpaként kivehető világítás. A Karoqé azért is jó, mert mágneses és például a karosszériára is rögzíthető, ha például kereket kellene cserélni.