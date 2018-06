Így kerek ez a kocsi igazán. Amúgy is használhatatlan, leginkább csak tengerimalacok számára alkalmas pót-pótülések helyett végre kétszemélyes változatban, több rakodótérrel és elektromosan nyitható ponyvatetővel is meg lehet venni az i8-at.

Röviden – BMW i8 Spyder Mi ez? A BMW konnektoros sport-hibridjének nyitható tetejű változata Mit tud? Kiváló szélvédelem nyitott tetővel is, még nagyobb feltűnés, amerre jár, megosztó, de mindenképp előremutató technikával Mibe kerül? A kupé i8 46,66 millió forintról, az új Spyder 51,62-ről rajtol, extrákkal 56-57 millióra pumpálható az ára Kinek jó? Az i8 nem szupersportautó, inkább amolyan statement: gazdag vagyok, imádom, ha megbámulnak, de átlagban 7-8 liter benzinből megoldom azt a feltűnést, amihez egy Lambóval, Ferrarival inkább 20-25 liter kéne százon

A gyerekek tapsolnak neki, amerre jár, az útépítő munkások kezéből is kihull a lapát a meglepetéstől, ráadásul extrém megjelenése dacára egész jól használható, már-már praktikus közlekedési eszköz, az élvezetes autózáshoz is bőven elegendő erővel, ám elképesztően takarékos üzemmel. Csak a legmegátalkodottabb retrográd autóbuzik nyafognak, hogy miért nem V8-as motor van benne. Ez az i8, a szárnyasajtós sport-látvány-BMW, ami a gyártó szerint sem szupersportautó, hanem “álomautó”. És teljesen igazuk van. Ez a BMW annyiba vagy csaknem annyiba kerül, mint egy kétszer ilyen erős szupersportkocsi, úgy is néz ki, de tök másról szól.

A sorból talán leginkább kilógó mai BMW

Mind lenyit

Külső Az i8-ból nem volt nagy kihívás Spydert csinálni. Az eleve jelzésértékű hátsóülés-zanzák helyére kényelmesen elfért a ponyvatető mechanizmusa, a forma pedig nyilván az első pillanattól kezdve úgy lett kitalálva, hogy a kocsi spydernek is alkalmas legyen. Gyönyörű autó, nagyon látványos, a szárnyas ajtók pedig tető nélkül talán még nagyobbat ütnek, mint a kupéban. Az alaktényező pedig mindeközben (nyilván felhúzott tetővel) a spéci légcsatornáknak hála hibridhez illően parádés: 0,28. Nincs is erről többet mit mondani, ugorgyunk – pár képen keresztül azért, mert a szemnek is meg kell adni, ami jár.

Belső Első blikkre bent sincs semmi gond. Csinosan formázott és jól tartó, kényelmes ülések, teljesen digitális műszerfal, izgalmas, de azért jellegzetesen BMW-s kezelőszervek, valamint a jól kihasználható rakodótér a székek mögött. (A röhejes 88 literes raktér mellett 100 literes teret kínál a hátsó ülések hűlt helye.) De valami azért mégsem stimmel. Valahogy nem elég sci-fi a kabin. Ebbe a kocsiba szarvkormány kéne, Knight Rider-féle beszélgetős kompjúter, hologram-kijelző, VR-sisak, vagy valami. De nem, semmi igazán eget rengető újdonság nincs. Az i8 Spyder 2018-ben, a modell negyedik életévében nem hat forradalminak, előremutatónak a kabinban. Igazából itt-ott még kevesebbet is mutat, mint némely formailag és technikailag konzervatívabb és jóval olcsóbb márkatársa. Jó, van benne szines-okos HUD, érintőképernyős navi, sávelhagyásjelzés, követőradar és hangvezérlés. De mindez van egy 3-asban is, ha kifizetjük az extrák árát. És ez a kocsi minimum 51,6 millió forint. Basszus: ennyiért már repülnie kéne!

Technika Na jó, nem repül, de azért még ma, négy évvel debütálása után is érdekes a technika. Másfél literes, háromhengeres, 231 (KÉTSZÁZHARMINCEGY!!!) lóerős benzinmotor hajtja a hátsó kerekeket, 143 lóerős villanymotor az elsőket. A 11,6 kWh-s lítiumakkuval a villanymotor önállóan is tud rendelkezni, ezért a két érték összeadható, így jön ki a 374 lóerő. A nagy teljesítmény másfél tonnás tömeget mozgat. Hogy a benzinmotor hatfokozatú automatáját és a villanymotor kétfokozatú váltóját miként sikerült ilyen zseniálisan összehangolni, nem tudom, de a teljesítményleadás végtelenül finom, kiszámítható, jól adagolható, fantasztikus. Az i8 Roadsterben (a megnevezés váltakozik a Spyderrel a nemzetközi sajtóban, a Roadster a hivatalos) nem jelent kihívást az erő uralása, a kocsi elképesztően könnyedén vezethető, hihetetlenül jóindulatú az egész cucc. Az alapméretes gumi a Roadsternél is 215-ös hátul, ami még abban is segít, hogy látványosan, de veszélytelenül hajthassuk túl a kocsit egy-egy kanyarban. A tesztautókon viszont szélesebb, 245-ös hátsó gumik voltak, amikkel már-már unalmasan megbízható, stabil és kiszámítható az i8. Pro tipp vásárlóknak: aki szereti, ha csúszkál egy kicsit a kocsi, nehogy kiadjon egy fillért is szélesebb gumikra! A kormányzás kicsit lusta, indirekt, de azért nem rossz. A futómű meglepően komfortos, viszont mellőzi a gokartos közvetlenséget. A fék tipikus hibrides, érezhetően elkülönülő rekuperációs és valós fékezős hatással a kerekeken. A rendszer azonban a maga teljességében mégiscsak működik, az i8 nem megy úgy, ahogy egy Ferrari vagy akár csak egy Boxster, de azért megy úgy, ahogy kinéz. Valamint közben ennyit eszik átlagban (nem photoshop): És persze mindezt karbonvázba építve, szárnyas ajtóval, zöld rendszámmal. Ennél komplexebb álomautó nincs – erősebb viszont van, meg drágább is, meg olcsóbb és mégis erősebb is.

Költségek A BMW i8 iszonyú drága dolog. Nem abszolút értelemben, hiszen a Ferrarik, Lamborghinik még drágábbak, de teljesítményéhez képest sajnos nem igazán reális, amit elkérnek érte: A márka modell és néhány potenciális helyettesítő termék – induló listaárak, forintban BMW M4 Cabrio (431 LE) 26 752 000 Porsche Boxster (300 LE) 19 000 000 (cca) Audi TT RS Roadster (400 LE) 22 079 000 Audi R8 Spyder (540 LE) 60 458 000 BMW i8 Spyder (374 LE) 51 620 000 Jó, persze, hogy ilyen nincs másik, tehát annyi az ára, amennyit bemond a gyártó. De akkor is. A Tesla S olcsóbban ad nagyobb erőt, tisztán villannyal. A Porsche Boxster feleennyiért ad intenzívebb roadster-élményt. Az i8 Spyder vagy Roadster árában érzésem szerint nagyon erősen ott van a márkaimidzs is. De értem én ezt. Ilyen látványos kocsit ilyen zöld, mégis erős technikával ma nem ad más, tehát tényleg annyit lehet érte elkérni, amennyit nem szégyellnek.

Értékelés Az i8 Spyder a leginkább előremutató BMW, ennek megfelelő áron és olyan képességekkel, amelyek átértékeltetik az emberrel, hogy mi is a lényege egy szárnyas ajtós, nyitott tetős, középmotoros, méregdrága hogyhíjáknak. Van elég ereje ahhoz, hogy menjen úgy, ahogy kinéz, ugyanakkor messze nem túl erős ahhoz, hogy akár az autózás terén legfogalmatlanabb aktuális pillanatceleb vagy sztárfocista kényelmetlenül érezze magát, ha már szerepe miatt egy ilyenbe kényszerült valami rendes, kényelmes, tágas polgári BMW helyett. Problémás viszont, hogy a kocsi technológiájának egy része (nem a hajtáslánca) máris elavult. A négyéves modell műszerfala, a menürendszer, a vezetéstámogató rendszerek fejlettsége látványosan elmarad mondjuk a kétszer ekkora érintőképernyős, indexérintésre önállóan sávot váltó új Mercedes A-osztálytól. Ezt egy Lamborghininek, Ferrarinak meg lehet bocsátani, hiszen ott a lényeg úgyis a hang és a vas. Egy karbonvázas konnektoros hibrid jövőautóban viszont 2018-ban gáz, ha nincs faltól falig tévé vagy majdnem-önvezetés. Ne kövezzetek meg, kedves olvasók: nekem ezek nem hiányoznak egy szárnyas ajtós látványautóból, de ezen az áron ekkora teljesítménnyel a BMW-nek illett volna infotainmentben is felkészíteni az i8-at 2018-ra a lehajtható tető beépítése mellett. Mellette – Ellene Avantgárd technika

Viccesen alacsony fogyasztás

Remek vezethetőség

Az extrém dizájnhoz képest kényelmes használat Rossz teljesítmény-ár arány (egy 431 lóerős M3 kabrió feleennyibe kerül)

Fanyalgó arcok hardcore autórajongó-körökben a kocsi körül, mert nem V8 hajtja