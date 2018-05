A Porsche nagy szabadidő-autójából most már olyat is lehet venni, ami képes 44 km-en át elgurulgatni benzinégetés nélkül. Persze ha mind a 462 lóerőt ki akarjuk használni, akkor kell a benzin is!

Röviden – Porsche Cayenne E-Hybrid – 2018 Mi ez? A Porsche nagyobbik szabadidő-autója harmadik generációjából készült, konnektorról tölthető változat Mit tud? 44 km-t tud menni csak villannyal, 462 lóerős, öt másodperc alatt van százon ez a 2,3-2,5 tonnás szörnyeteg Mibe kerül? 90 ezer eurótól (kb. 28 millió forint) indul az árlista Kinek jó? A Porsche hagyományosan a megbízhatóságáról és remek értéktartásáról, no meg magas áráról híres a prémiumautók között – aki ilyen SUV-t akar, most megveheti – zöld rendszámmal A Porsche Cayenne előző, második generációjában is volt már konnektoros hibrid. A harmadik generációban tovább finomították a technikát, nőtt a hatótáv és nem csökkent a csomagtér a normál változathoz képest. A plug-in Cayenne-t Franciaországban mutatta be a Porsche a nemzetközi szaksajtónak. A képen egy fapados változat: még a követőradar is hiányzik az orráról Mind lenyit Külső Az új Cayenne-nek a feneke a legszebb. A fénycsíkkal összekötött hátsó lámpák mindig hatásosak, pláne, ha van alattuk egy olyan öblös kipufogópár is, mint a Cayenne alatt, ha hibrid, ha nem. Profilból egy marha nagy, csapott fenekű, divatosan kupés SUV, viccesen 911-est idéző orral. Szemből viszont nem az igazi: kamionosan ormótlan az a hatalmas, függőleges hűtőrács-fal, ami a gyönyörű fényszórók alatt tornyosul. A hibridségre neonzöld kis motívumok utalnak: zöld a típusjelzés háttere, kívánságra lehetnek zöldek a féknyergek az új dizájnú, felárért akár 22-es felnik küllői mögött. Belső A Porsche megfontoltan, emészthető adagokban cseréli virtuálisra a műszereket új autóiban (szemben az Audival például, aki az A8-ban annyira elvitte az elektronikus-virtuális irányba a berendezést, hogy levett gyújtással a kocsi olyan, mint egy alaposan kirabolt lakás). Megmaradt a fizikai mutatós fordulatszámmérő középen,a váltókar körüli gombok is csak részben alakultak át érintő-bigyókká, a 12,3 coll képátlójú központi kijelző pedig egy ekkora kocsiban nem olyan sokkoló, mint mondjuk az A-osztályban a még ennél is nagyobb érintőképernyő. A műszerfal előtt tágas, kényelmes, terpeszkedős, igazi luxusautós guruló szalonban foglalhatnak helyet az utasok. Kellemes tapintású, puha, finom, jó illatú anyagok veszik körül őket, észrevétlenül reppennek el mellettük a kilométerek. Igazi álomautó ez, de azért azt a pár apró zavaró részletet nem fojtom magamba, amit a menetpróbán észrevettem. Ilyen például, hogy az ablakemelő kapcsolók kényelmetlenül nagy erőre működnek. Vagy hogy a fejtámlát nem motor mozgatta fel-le a tesztautónkban. Illetve hogy a klíma időnként nem tudta kompenzálni a felhők mögül kibúvó nap erős sugárzását, volt, hogy izzadtunk a kocsiban fix AUTO 22 fokra állított légkondival. A csomagtér rolója egyszerű, zajos, csapkodásra hajlamos, lifegős anyagból készült. És ott volt még ez is, a mi kis fapados, követőradar- és ülésszellőztetés-mentes autónkban: Technika V6-os, 340 lóerős, háromliteres turbómotor dolgozik össze a 136 lóerős elektromos motorral a Cayenne orrában. Erejük hol külön-külön, hol egyesítve egy nyolcfokozatú ZF automata váltón keresztül jut el az elektronikusan vezérelt, automatikus működésű osztóműbe, majd ki a négy kerékre. A csomagtér padlója alatt 14,1 kWh kapacitású, folyadékhűtésű lítium-ion akkumulátor lapul, ez veszi fel a konnektoros töltést (3,6 kW-os töltéssel, otthoni konnektorról 5-6 óra, 7,2 kW-os wallboxról vagy utcai töltőről 2,5 óra a töltési idő), illetve itt tárolódik a lassításkor eltárolt vagy visszagyűjtő üzemmódban a motorról kapott energia. Az igényes, elöl-hátul soklengőkaros futóműben széria a változó karakterisztikájú lengéscsillapító (PASM, mint Porsche Active Suspension Management), feláras viszont a szintszabályzós, légrugós felfüggesztés (PDCC, Porsche Dynamic Chassis Control). A fék alapáron szürkeöntvény tárcsás, zöld vagy fehér féknyergekkel, de felárért a hibrid Cayenne-hez is rendelhető kerámia tárcsa, ha valaki urambocsá’ versenypályázni akar a minimum 2,3 tonnás behemóttal. A Cayenne E-Hybrid akár 3,5 tonnát is vontathat, ilyenkor természetesen a vontatmányra is ügyel a menetstabilizáló elektronika. Vezetéstámogató és vezetőt mulattató elektronikában a Cayenne hozza a kategóriában elvárhatót, sávtartástól éjjellátó kamerán át mindent elkerülő automatikus vészfékezésig. Nagy újdonság a Porschénél (bár már mindenki másnál régóta van) a Head-Up Display, de ezt még nem tudtuk megnézni a bemutatón, mert a fejlesztés annyira friss, hogy az előszériás tesztautókba még nem is sikerült beépíteni. Ugyanígy jártunk a mobilappról vezényelhető távirányítós parkolással: állítólag van, rendelhető, de mi még nem láthattuk :-( Vezetés Összesen bő 300 km-t autóztunk a hibrid Cayenne-nel, Franciaország traffipaxokkal agyonzsúfolt, de változatos délvidéki tájain. Mentünk sztrádán, városban, szűk falusi utcácskákban, városi dugókban. (Földúton nem mentünk, de a Cayenne-t amúgy sem viszi le az aszfaltról senki, aki kifizeti érte az árát.) Igazi úri autó ez, hosszú utakra való luxusbatár. Van ereje és tud nagyon gyorsan menni, de nem igazán illik hozzá az ilyesmi. Csendesen, finoman ringatózva suhanni jó benne, élvezni a csodás minőségű Burmester audiót (feláras tétel, az alaphifi csak egy hitvány Bose). El lehet játszani az online szolgáltatásokkal, és persze, ha mégis kekeckedni kezd valami kis mitugrász körülöttünk, egy kickdownnal bármikor meg lehet mutatni bárkinek, hogy sem a nagy méret, sem a nagy súly nem probléma, ha van hozzá elegendő KRAFT. Meg jó felfüggesztés. Valamint hatásos, jól adagolható fék. És precíz kormányzás, meg jól megkonstruált, gyors futómű. És a Porsch Cayenne E-Hybridben ez mind van. A Cayenne-t a hétköznapi életben legcélszerűbb Hybrid üzemmódban használni, ilyenkor automatikusan történik az erőforrások menedzselése. Van azonban mód a kormány küllőjén lévő kis forgókapcsolót E, azaz Elektromos üzemmódba is állítani (ilyenkor villannyal megyünk, amíg tudunk), vagy Sport, illetve Sport+ módban vadulva, a fogyasztással nem törődve állatkodni. Hybrid üzemmódban olyat is lehet csinálni, hogy a nagyváros zöld zónájához közeledve (ha történetesen van ilyenje a nagyvárosnak, ahová tartunk) szépen visszatöltjük az akkut, így ott, ahol nem szabad kipufogni, megint van 30-40 km-nyi tisztán elektromos, emisszió-mentes hatótávunk. A fedélzeti számítógép a 342 km-es tesztút végén 10,2 literes fogyasztást mutatott. Egy ekkora dögnél benzinből parádés érték, még akkor is, ha azt a 40 km-t nem számoljuk, amit az induláskor tele lévő akkuból oldottunk meg menet közben. Ár A Porsche hazai importőre ritkán ad normális, a konkurenciával való összevetésre alkalmas forintárakat, nincs ez másképp a Cayenne E-Hybrid esetében sem. A német Porsche-oldalon 90 ezer a Cayenne induló ára, ez kb. 28 millió forintos magyar árnak felel(ne) meg. Sok? A BMW X5 konnektoros hibridje 21,4 millióról indul, de csak szánalmas 313 lóerővel. A Mercedes GLE 500e a maga 449 lóerejével már inkább közel van – 21,5 millió forinttal indul az árlistája. Az Audi Q7-ből pillanatnyilag nem rendelhető zöld rendszámos. A Volvo XC90 T8 23,85 millió, 390 lóerővel, de csak négy hengerrel. A Range-Rover Sport 404 lóerős konnektoros hibridje 87 ezer euróról indul a német árlista szerint, szintén négy hengerrel. Szóval? Drága a hibrid Cayenne? Értékelés A Porsche nem hibázott a Cayenne új generációjának konnektorról is tölthető változatával. A Porsche nem hibázott a Cayenne új generációjának konnektorról is tölthető változatával. A kocsi hozza, amit egy luxus-SUV-nak hoznia kell, és semmilyen kompromisszumot nem kér az elektromos hajtás lehetőségéért cserébe. Van benne elég porschésség – már amennyire egy ekkora kocsiban ez lehetséges. A plug-in rendszer jól működik, városi használatban tényleg békésen el lehet surrogni kizárólag villannyal akár hetekig egy ilyen autóval. A fedélzeti elektronikai szolgáltatások választéka nem marad le a konkurenciától. A kocsi ára tudásához képet nem eltúlzott. Böszme nagy, de könnyed, kényelmesen vezethető autó az új Cayenne, a zöld rendszámért cserébe pedig nem kell lemondani sem a teljesítményről, sem az izgalmakról ebben a Porschéban. Mestermunka, mind műszaki, mind marketing értelemben.

Tágas

Erős

Ügyesen leplezi, milyen nehéz is valójában

Hány pontot ér a tízből a konnektoros Cayenne? 24 szavazat - átlag: 8 (10-ből)

