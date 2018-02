Utastere elől elképesztően tágas – hátul már szűkebb és az ajtón lévő, csupán kihajtható ablak sem az igazi – és tele van a szokványostól eltérő megoldásokkal, illetve gazdagodott a színválaszték is, mostantól már nemcsak fekete kárpitozással rendelhető a C4 Cactus. De kezdjük az új fotelekkel, amik formára akár egy nappaliban is lehetnének. Szerencsére nemcsak látványra kényelmesek, hanem igaziból is, bár az oldaltartással lehetnek gondjaik a hozzám hasonló keskeny figuráknak, akik nem töltik ki maradéktalanul a két oldalpárna közti teret.

Elöl-hátul másfél centivel vastagabbra tömött ülőlapú ülések várják, hogy az az utasok fenekét kényeztessék, emellett az első ülésben újfajta, nagy sűrűségű habszivacsot alkalmaztak, ami hosszú távon is kényelmes, nem süpped be, és állítólag évek múltán sem öregszik, fárad el. Finomítottak még a kilométeróra betűtípusán és az amúgy fájóan egyszerű műszeren feltűnt még egy információ, az aktuális sebességkorlátozásé, amit a frissen bekerült táblafelismerő rendszernek köszönhetünk.

A rácfelvarrás után is megmaradtak olyan klassz részletek, mint a felfelé nyíló kesztyűtartó, vagy az ajtó becsukásához használatos bőr fogantyú. Sajnos a kiegészítő nélkül eltakarhatatlan üvegtető is maradt, ami a gyár szerint remekül kiszűri a napsugarakat. A tapasztalat szerint azonban az emberek nagy többsége mégis megveszi hozzá az utólag felszerelhető, üvegre feltapasztható árnyékolót, mert UV szűrés ide, vagy oda, nyáron akkor is kellemetlen egy guruló üvegházban aszalódni.

Tárolórekeszből az átlagosnál kicsit nagyobb a választék, USB csatlakozóból viszont kevés az egy darab, szerencse, hogy a 12 voltos aljzat is ott van mellette. 358 literes csomagtartója – 1170 literesre bővíthető a háttámlák lehajtásával – egész nagynak tűnik, de a magasra húzódó perem miatt olyan, mint egy medence. Vacak lehet nehéz dolgokat bepakolni hátra. Viszont a kabin világítása parádés, van belső lámpa elöl, illetve az üvegtető végénél, hátul is.