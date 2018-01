Az S400d-t hatalmas mérete dacára a szó klasszikus értelmében is élmény vezetni. A motor nagyon rugalmas, a váltó nagyon gyors, a 4Matic-kal az elérhető stabil kanyarsebesség is jóval az átlagautók képessége felett van. Esküszöm, van értelme a Sport módnak, amit a Comfort és Eco mellett ki lehet választani a menetdinamikai menetből. Elképesztő élmény a nagy tömeg intenzív meglódulása minden gázadásnál, és még annál is elképesztőbb érezni, amint a légrugós futómű befeszít a kanyarokban, az ívkülső üléspárna pedig felkeményedik, hogy a helyén tartsa az utasokat.

De az S-osztály vezetése azért a hétköznapokban nyilván nem erről szól.

A kocsi bekapcsolt biztonsági elektronikával szinte a sofőr helyett vezet. Sávban tartja az autót, dugóban magától elindul-megáll. Észreveszi és az éjjellátó képén éjszaka is megjeleníti, sőt: piros keretbe helyezi a botorkáló gyalogosokat. Megjeleníti a fontosabb információt a műszeregység mellett az informatív, éles képet adó, a BMW-kénél alig gyengébb (de azért kicsit gyengébb) Head-Up Displayen is. A kocsit vezetni alig valamivel volt stresszesebb, mint hátul élvezni a suhanást. Jó, persze időnként eszembe jutott, hogy a dolog, amivel épp megelőzök egy kamiont az Egyesen, többet ér, mint minden földi vagyonom.

A mobilos konnektivitás is abszolút up-to-date, navigációs célpontok átvétele, hívások, üzenetek kezelés nem gond, sőt: aki akarja, NFC-chipes mobiljával a slusszkulcsot is kiválthatja. Mondjak hibákat is? Akad azért. A kormány kissé beletakar a műszeregység tetejébe. Nagyon hiányzik az érintőképernyő, időnként rém bosszantó a három alternatív kezelőfelület valamelyikével tökölődni a menüben, miközben LÁTOM a gombot, amit meg kéne nyomni, de nem lehet. És parkolgatáskor D-ből R-be váltva lassan kapcsol át a 9G-Tronic, az esetek többségében egy N-ben adott gázfröccs után szégyenkezhettem az utca röhögő népe előtt. És ennyi.

Hátul ülni meg ilyen: