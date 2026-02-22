Jelentős mértékben szigorítanák a fiatalkorúak jogosítványszerzési lehetőségeit. A cél, hogy csak azok szerezhessenek személyautóra vezetői engedélyt 18 év alatt, akiknek valóban szükségük van rá. Például iskolába, vagy munkába járás miatt.

„Bár a közlekedésbiztonság Finnországban pozitív irányba fejlődött az utóbbi években, de még mindig le vagyunk maradva olyan országoktól, mint Svédország vagy Norvégia. Aggasztó, hogy a fiatal járművezetők mindig túlsúlyban vannak a baleseti statisztikákban. Ez a kormányzati javaslat hozzájárulhat ahhoz, hogy a kezdő járművezetők alaposabb ismeretekkel, illetve készségekkel rendelkezzenek a biztonságos közlekedés érdekében” – mondta a javaslattal kapcsolatban Lulu Ranne közlekedési és kommunikációs miniszter.

A finn kormány szigorítaná azok körét, akik benyújthatják az igényüket a korkedvezményes vezetői engedély megszerzésére. Jelenleg ugyanis például munkahelyi, vagy tanulmányi okokból lehet jogosítványt szerezni akár 17 évesen is. Egyes feltételek azonban nem voltak megfelelően definiálva, ezért a kabinet módosítana ezeken. A kérelmeket eddig a finn közlekedési hatóság (Traficom) egyedi módon bírálta el.

A kormány azt javasolja, hogy csak akkor lehetne korkedvezménnyel jogosítványt szerezni, ha valakinek például legalább hetente négyszer kell utaznia, legyen szó oktatási intézményről vagy munkahelyről. Amennyiben valaki szabadidős tevékenység miatt szeretne jogosítványt letenni, akkor jelenleg a létesítménynek legalább öt kilométerre kell lennie egyirányban gyalog, vagy egy órára közösségi közlekedéssel. A kormány ezt a feltételt is szigorítaná: hét kilométerre és 90 percre növelné ezt a kritériumot.

Szigorítanák a korkedvezményes jogosítvány igényléséhez megkövetelt dokumentumokat is. Ezentúl a nappali oktatási intézmény által kiállított jelenléti igazolással, vagy legalább két hónapja fennálló munkáltatói szerződéssel lehetne igényelni a korkedvezményes jogosítványt. Szabadidős tevékenység esetén pedig szükség lenne a sportklub, vagy szövetség igazolására, amellyel alátámasztanák a versenyszerű sportképzést. Amennyiben valaki művészeti képzésben vesz részt, akkor pedig az oktatási intézmény igazolását kellene csatolni.

A tervezet szerint korkedvezményes jogosítványt nem lehetne igényelni, ha a fiatal személyt eltiltották a vezetéstől. A törvénymódosítási javaslat továbbá azt is előírná, hogy a 17 éves vezetőknek különleges jelzést kellene elhelyezni a járművön, ami utal arra, hogy „fiatalkorú” sofőr ül a gépjármű kormánya mögött. Amennyiben ezt elmulasztanák, akkor 100 eurós (kb. 38 ezer forint) közlekedési bírságra számíthatnának. Fontos kitétel továbbá, hogy a 17 évesek számára tilos lenne éjszaka – éjfél és hajnali öt óra között – személyautót vezetni.

Hazánkban Magyarországon a B‑kategóriás jogosítvány hivatalos alsó korhatára 17 év. Ez azt jelenti, hogy 17 éves kortól lehet forgalmi vizsgát tenni és jogosítványt szerezni. Vagyis a magyar szabályozás valamivel megengedőbb.