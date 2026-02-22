A vádirat szerint egy teherautó vezetője 2023. június 18-án, a délutáni órákban, az 52. számú főút egyik kereszteződéséhez érve úgy kanyarodott a főútra, hogy nem vette figyelembe az “elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát. Emiatt gyakorlatilag kikanyarodott egy szabályosan közlekedő motoros elé, aki amikor észlelte ezt, vészfékezni kezdett, de már nem tudta elkerülni az ütközést, aminek következtében a motorkerékpárral együtt az úttestre esett.

A Kecskeméti Járási Ügyészség szerint a baleset azért következett be, mert a teherautó sofőrje megszegte azt a közlekedési szabályt, miszerint a jelzőtáblával ellátott útkereszteződésben elsőbbséget kell adni a védett úton haladó járműnek. A motoros sérülése a baleset következtében maradandó fogyatékossággal gyógyult.

Az ügyészség a hivatásos gépjárművezetőt maradandó fogyatékosságot eredményező, közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja, és ezért vele szemben a pénzbüntetés kiszabását, továbbá a járművezetéstől való eltiltását indítványozza akkor, ha a sofőr lemond a tárgyalás jogáról. Az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

A baleset jól mutatja, milyen súlyos következménye lehet egyetlen figyelmetlen manővernek. Az ügyészség szerint a sofőr hibája egyértelműen elkerülhető lett volna.

Az esettel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a jog különösen szigorúan kezeli a hivatásos gépjárművezetők felelősségét, mert a teherautó vezetése úgynevezett fokozottan veszélyes üzemnek számít. Egy nagyobb tömegű, nehezen megállítható jármű működtetése önmagában is nagyobb kockázattal jár, ezért a sofőrnek az átlagosnál magasabb szintű figyelemmel, körültekintéssel és szakmai tudással kell eljárnia munka közben. Éppen ezért egy esetleges szabályszegés – különösen akkor, ha balesetet okoz – súlyosabb jogkövetkezményeket vonhat maga után, mint egy átlagos vezető esetében.

Az említett főúton ugyanakkor érdemes minden arra járónak körültekintőbben közlekedni. Az 52. számú úton ugyanis az elmúlt időszakban sajnos több baleset is történt. A szabadszállási leágazásnál egy sötét ruhában lévő gyalogos nőt ütött el egy személyautó. A hónap elején pedig ráfutásos baleset történt ugyanezen az útvonalon. Mivel a legtöbb baleset figyelmetlenségre vezethető vissza, éppen ezért a szakértők azt tanácsolják a gépjárművezetőknek, hogy tartsanak időben szünetet.

( A cikk nyitóképe illusztráció!)

