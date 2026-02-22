Megdöbbentő esetről számolt be pénteken a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) sajtóoldala. Bár egy trükkel megpróbálták átverni a pénzügyőröket, nem jártak sikerrel és most a gépjárművezető büntetőeljárással nézhet szembe.

A Ford Transit kisteherautó a röszkei határátkelőnél állt meg határátlépés céljából. A sofőr által átnyújtott árunyilatkozat szerint a gépjármű rakterében elvileg csak nyílászáróknak kellett volna sorakozniuk. A pénzügyőrök azonban a furgont röntgen készülékkel is átvilágították. Ekkor vált gyanússá, hogy a raktérben fekete különböző árnyalatai elevenednek meg.

4 fotó

“A tételes vámvizsgálaton a csomagolt ajtókat darabokra szedték, kiderült, hogy a fekete fóliák között összesen több mint 8 400 doboz cigaretta sorakozott. A közel 170 ezer szál, szerb zárjegyes dohányból az ajtókeretekben hat márka különböző változatai lapultak, legnagyobb mennyiségben a Winston, illetve a Marlboro márkák fordultak elő” – olvasható a NAV közleményében.

Az ajtókereteket vélhetően azért borították fekete fóliákkal, hogy a röntgenen ne legyenek láthatók a cigarettás dobozok. A pénzügyőrök érdeklődésére a gépjárművezető azt felelte, hogy a teljes mennyiség a sajátja, mivel erős láncdohányos. Annyi bizonyos, hogy még így sem használta ki a modell teherbírását, mivel a 8400 cigisdoboz nagyjából 180-190 kilogrammnyi súlyt jelent. A legkisebb Transit ugyanakkor 986 kilogramm teherbírással rendelkezik.

Az eset nem maradt következmény nélkül. A NAV közel 48 millió forintos vámigazgatási bírságot szabott ki. Emellett a határkirendeltség munkatársai lefoglalták a mintegy 16 millió forint értékű dohányt. A gépjárművezető ellen pedig költségvetési csalás bűntett gyanúja miatt a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságon tettek feljelentést.

Hogy mi motiválja a cigaretta csempészeket, illetve milyen ellenőrzések vannak érvényben a határon az ilyen visszaélések ellen, arról korábban a Vezess is beszámolt. A riport ezen a linken érhető el.

A csempészek gyakran választanak hétköznapi, kevésbé feltűnő zárt áruszállítókat. A Ford Transit az egyik legnépszerűbb típus a kishaszongépárművek között. A modellt azok is preferálják, akik nem félnek összeütközésbe kerülni a törvénnyel. Nem volt ez másképpen korábban sem: a ’70-es évek Angliájában például a rendőrség észrevette, hogy ezt a típust használták a leggyakrabban bankrablásokhoz.