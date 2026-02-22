Pénteken letették a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér legújabb, 3-as termináljának alapkövét. A TERMINAL+ projekttől azt remélik, hogy a ferihegyi komplexum a régió legfontosabb turisztikai és kereskedelmi központjává növi ki magát.

A fejlesztést elsősorban az indokolja, hogy a repülőtér forgalma folyamatosan bővül. A létesítmény tavaly rekord évet zárt, mivel az utasforgalma elérte a 20 millió főt. Áruforgalma (cargo) pedig 40 százalékkal nőtt. Emellett 331 millió eurós bevételre tett szert, ami negyedével több a tervezettnél. Számítások szerint ennek köszönhetően a beruházás a vártnál két évvel hamarabb térülhet meg.

“Az alapkőletétel nagyon fontos pillanat a Budapest Airport, Magyarország gazdasága és légiközlekedési ipara számára is. A külföldi látogatók fokozott érdeklődése Magyarország és Budapest iránt, a magyarok utazási hajlandóságának emelkedő tendenciája és a repülőtér tavalyi rekord forgalma megerősítik ambíciónkat: elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Magyarország számára modern, világszínvonalú légi kaput hozzunk létre, amely készen áll az utazók igényeinek kielégítésére az elkövetkező években” – hangsúlyozta a repülőteret üzemeltető VINCI Concessions vezérigazgatója, Nicolas Notebaert.

A 3-as terminál megépítése mintegy egymilliárd eurós beruházás keretében valósul meg és megnyitását követően várhatóan éves szinten plusz 10 millió utas kiszolgálására lesz alkalmas. A beruházásnak köszönhetően többek között létrejön egy új, 15 ezer négyzetméter alapterületű utasmóló, 13 darab új repülőgép-állóhely, valamint egy 132 ezer négyzetméternyi új, forgalmi előtér.

Az új terminál energiaellátását részben megújuló forrásokból tervezik biztosítani, mivel egy 7,2 MW teljesítményű napelemparkot is létesítenek. Az új terminál lényegében a már meglévő 2-es terminál elé, egy jelenlegi parkoló helyére épül, és ha elkészül, ebbe költöztetik majd át az utasforgalmi központot is, amelyben a poggyászfeladás és a biztonsági átvilágítás is történik. Emellett új parkolóhelyeket is létrehoznak majd.

Bár ahogy említettük, az alapkőletételre pénteken kerítettek sort, ettől függetlenül az új terminál előkészítése már évek óta zajlik. A Strabag egyfajta eddig 86 ezer köbméternyi földet mozgatott meg annak érdekében, hogy kialakítsanak egy 360 méter hosszú támfalat. A Colas vállalat emellett elvégezte a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szennyvízhálózatának kapacitásbővítését is, amelynek köszönhetően a rendszer kapacitása 1080 köbméter/napra emelkedett.

Fontos kérdés, hogy nőjön a repülőtér és a budapesti belváros közötti utazási kapcsolatok kapacitása is. Éppen ezért nemrég a magyar kormány koncessziót írt ki a repteret a Nyugati pályaudvarral összekötő vasút megépítésére. Ez, a terminálhoz hasonlóan ugyancsak egymilliárd euróba fog kerülni.

A pénteki rendezvényen bejelentették továbbá, hogy fejlesztik a gyorsforgalmi utat is, amelyre pedig félmilliárd eurót szánnának. Ennek keretében felújítják és több sávval bővítik a már meglévő gyorsforgalmi utat. Összesen tehát 2,5 milliárd euró, vagyis átszámítva 1000 milliárd menne el 4-7 év alatt a repülőtér, valamint a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztésére.