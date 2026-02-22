Egy román rendszámú Tesla Model X tegnap délután a Hortobágy-Berettyó csatornába hajtott. Az esetről egy videó is felkerült az egyik legnépszerűbb közösségi oldalra, amit azóta már több mint egymillióan láttak. A felvételen jól látható ahogyan a gépkocsi magatehetetlenül úszik a vízben. A sofőr azonban már nem volt benne, mivel a videó feltöltője szerint még időben kiúszott a partra. Beszámolók szerint nem sokon múlott, hogy az autó elmerüljön.

A Haon.hu információi szerint a gépjárművezetőn kívül nem tartózkodott más személy az autóban. Az 50 év körüli sofőrhöz ugyanakkor mentőt is riasztottak, akit később stabil állapotban szállítottak kórházba. Az esethez a püspökladányi tűzoltók is kivonultak, akik a kihúzták a gépjárművet a vízből. Az eset körülményeit egyelőre a hatóságok vizsgálják, a baleset pontos oka egyelőre nem ismert.

A Model X 2015 óta volt gyártásban összkerékhajtású változatban, azonban a Tesla nemrég bejelentette, hogy befejezi a gyártását (ahogyan a Model S-ét is). A döntést az eladások visszaesésével indokolták.

Sajnálatos módon a Hortobágy-Berettyó csatorna érintett szakasza nem ismeretlen a hatóságok előtt. Tavaly szeptemberben például egy kutatócsónak borult fel itt, amelynek során egy egyetemi hallgató eltűnt a vízben. Holttestét hetekig tartó keresés után, októberben találták meg.