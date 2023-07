Röviden – Mercedes-Benz CLE Coupé Mi ez? A Mercedes-Benz középméretű sportos prémiumkupéja, a C-osztály és az E-osztály kupéinak közös utódja 2024-től. Mit tud? Egyensúlyt teremt a nagyobb, illetve a sportosabb Mercedes-kupéra vágyók tábora között, látványos köntösben. Mibe kerül? Még nincsenek információink a 2023 novemberétől kapható autó áráról. Kinek jó? A Mercedes magyarázata szerint azoknak, akik egy sportos megjelenésű, a tömegből kiemelkedő autóra vágynak.

Néhány hete különleges útra invitált bennünket a Mercedes-Benz. A titokzatos meghívó nyomán három autóval volt dolgunk Ausztriában. Közülük a GLC Coupét vezettük, de az új E-osztály kombi változatával is találkozhattatok már a Vezessen. A harmadik autóról egy ideig nem kaptunk hivatalos információkat, még a meghívás elfogadása után sem.

Csak mértékkel adagolta a Mercedes az adatokat újdonságukkal, a CLE Coupéval kapcsolatban. De azonnal felcsigázott bennünket, amikor kiderült hogy az autó külső formatervéért Filczer Balázs felel. Az ő munkásságáról korábban már mi is beszámoltunk, az offroad GLB koncepció és a Maybach S-osztály mellett most újabb modellt írhat be az önéletrajzába.

Egy tiroli fotóstúdióban találkoztunk az autóval és Balázzsal, így a lehető legkompetensebb ember mesélt nekünk arról, mit is lássunk az újdonság külsején.

Nézd meg a galériát a Mercedes-Benz CLE Coupéról!

Magyar tervező rajzolta a legújabb Mercedes-t 1 /28 4850 mm hosszú, 1860 mm széles és 1428 mm magas a kétajtós kupé 4850 mm hosszú, 1860 mm széles és 1428 mm magas a kétajtós kupé Fotó megosztása: 2 /28 3D-s Mercedes-csillagok díszítik a hűtőmaszkot 3D-s Mercedes-csillagok díszítik a hűtőmaszkot Fotó megosztása: 3 /28 Kívül az E-osztály génjei dominálnak, bent inkább a C-osztály jegyei vehetőek észre Kívül az E-osztály génjei dominálnak, bent inkább a C-osztály jegyei vehetőek észre Fotó megosztása: 5 /28 A cápaorr is nyújtja a gépháztetőt A cápaorr is nyújtja a gépháztetőt Fotó megosztása: 6 /28 Szinte nincs is szögletes rész a CLE Coupé fenekén Szinte nincs is szögletes rész a CLE Coupé fenekén Fotó megosztása: 7 /28 A szerző és az autó A szerző és az autó Fotó megosztása: 9 /28 A gépháztető alatt akár sorhatos benzinmotor is lehet A gépháztető alatt akár sorhatos benzinmotor is lehet Fotó megosztása: 10 /28 A kipufogóvégek nem igaziak, azonban a padló tükröződésén látszott, hogy mindkét oldalra jutott kipufogóvég A kipufogóvégek nem igaziak, azonban a padló tükröződésén látszott, hogy mindkét oldalra jutott kipufogóvég Fotó megosztása: 11 /28 Filczer Balázs kedvenc nézőpontja Filczer Balázs kedvenc nézőpontja Fotó megosztása: 13 /28 A alakú hűtőmaszk, melyet vízszintesen kettévág a Mercedes sportautóira jellemző lamella A alakú hűtőmaszk, melyet vízszintesen kettévág a Mercedes sportautóira jellemző lamella Fotó megosztása: 14 /28 Fotó megosztása: 15 /28 20 colos felnik 20 colos felnik Fotó megosztása: 17 /28 Lefelé tolja vizuálisan a súlypontot a fénycsík Lefelé tolja vizuálisan a súlypontot a fénycsík Fotó megosztása: 18 /28 420 literes a csomagtér 420 literes a csomagtér Fotó megosztása: 19 /28 Digital Light fényszóró Digital Light fényszóró Fotó megosztása: 21 /28 Gyakorlatilag az autó közepén ül a sofőr Gyakorlatilag az autó közepén ül a sofőr Fotó megosztása: 22 /28 Az E-osztályban a műszerfal jobb oldalán, az anyósülés előtt is találni érintőképernyőt Az E-osztályban a műszerfal jobb oldalán, az anyósülés előtt is találni érintőképernyőt Fotó megosztása: 23 /28 Bőrborítású AMG Line-kormány, lapított alsó résszel Bőrborítású AMG Line-kormány, lapított alsó résszel Fotó megosztása: 25 /28 64 féle színből választhatunk hangulatvilágítást, még a hajtómű-szellőzőkbe is jut belőle 64 féle színből választhatunk hangulatvilágítást, még a hajtómű-szellőzőkbe is jut belőle Fotó megosztása: 26 /28 Hétzónás masszázsfunkcióval is kérhetőek a CLE Coupé ülései Hétzónás masszázsfunkcióval is kérhetőek a CLE Coupé ülései Fotó megosztása: 27 /28 2023 novemberétől kapható a CLE Coupé, a kabrió 2024-ben érkezik 2023 novemberétől kapható a CLE Coupé, a kabrió 2024-ben érkezik Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső

A Mercedes-Benz CLE Coupé nem más, mint a C-osztály és az E-osztály szerelemgyereke, vagyis az eddig kétféle méretben gyártott kupék közös utódja. A stuttgarti márka piackutatásaiból kiderült, hogy napjaink C-osztály-vásárlóinak nagyobb méret és státusz kell, az E-osztály vevőköre pedig dinamikusabb, sportosabb kocsit akart.

Nagyjából így született meg a 4850 mm hosszú, 1860 mm széles és 1428 mm magas kétajtós kupé, 2865 mm-es tengelytávval. Méreteit tekintve még a középkategóriába sorolható az autó, de ott viszont a legnagyobb: 1,5 centivel még az E-osztály kupéverziójánál is hosszabb.

Egy közel steril, viszonyítási alapokat nélkülöző stúdióban legfeljebb saját magunkhoz mérhetjük objektíven az autó méreteit, így elsőre nem is feltétlenül jött át, mekkora is a CLE Coupé. Sokkal inkább lenyűgöztek azonban az arányok, melyek hangsúlyosságát Filczer Balázs is kiemelte. A hosszú tengelytáv rögtön megvett, a túlnyúlások rövidek, a kabint pedig alacsonyra, kissé hátra helyezték. Gyakorlatilag pont az autó közepén ül a sofőr, mintha egy sportkocsi lenne, előtte is annyi hely van, mint mögötte.

Habár a külsőben inkább az E-osztály jegyei köszönnek vissza, néhány apró trükkel sportosságot is csempésztek az új kupéba. Az egyik legfontosabb ezek közül a cápaorr: az autó orra előre dől, ez erőt sugároz, ráadásul vizuálisan tovább nyújtja az amúgy sem rövid, bordázott gépháztetőt. Az A alakú, 3D-s Mercedes-csillagok sokaságával díszített hűtőmaszk vízszintes lamellái a márka sportautóiról költöztek ide, hangsúlyozva a mondanivalót, amit az egész orr üzen: igen, itt van erő!

Fényszórói minden esetben LED-esek, viszont a nagy teljesítményű Digital Lighttal a lámpatestek kék háttérfényt kapnak. Ezeket úgy pozicionálták, hogy a közlekedés más résztvevőit ne zavarják, ellenben közelről különlegesen néz ki az egész.

Alapesetben 18 colos felnik járnak a CLE Coupéhoz, azonban 19 és 20 colos kerekeket is kínál a Mercedes-Benz, a stúdióban lévőt is 20 colossal szerelték. Tervezésükkor figyeltek arra, hogy áramvonalas legyen a felni, kevésbé kapjon bele a menetszél, kisebb legyen a turbulencia körülötte.

Nincsenek kifejezetten éles sarkok az autón, az A-oszlop meredeken emelkedik, mégsem látunk szögletes részeket. Lágy ívek mindenhol, a komplett tetőív, sőt, az egész autó olyan, mint egy hegyi patakban sok-sok éven át csiszolódott formás kavics. Filczer Balázs és csapata látványos munkát végzett, különösen a hátsó szekcióban. “Amennyire egyszerűnek látszik, annyira komplikált egyébként kivitelezni. Több irányból találkoznak össze a felületek, ami kihívás volt. Mégsem kihívásnak mondanám, mert egy Mercedes-kupé egy álomprojekt.

Ez a kedvenc nézőpontom” – magyarázta a dizájner, miközben az autó fenekéhez sétáltunk. “Innen látni a megnyújtott C-oszlopot, amely belesimul az autó vállába. Ez a legemocionálisabb része.”

Mintha ecsettel festették volna, olyan könnyedén simul bele a hátsó lámpatest a kocsi ívelt fenekébe. A helyzetjelző alul világít, ez az ív vizuálisan tovább csökkenti a CLE Coupé súlypontját.

Krómból ezen a Mercedesen nincs sok, a Night Package-dzsel szerelt verzióknál például az ablak környékéről és az autó fenekéről is eltűnik a jelentős része, pusztán az ál-kipufogóvégek maradnak, melyek alatt két valódi kipufogóvéget talál, aki behajol az autó alá. Van viszont diffúzorminta, tovább fokozva a sportosságot.

Belső

Keret nélküli ajtót kinyitva szállok be a CLE Coupéba. Míg kívül az E-osztály jegyei dominálnak, a beltér gyakorlatilag egy az egyben a C-osztályból jön: ezt emelték tovább a GLC Coupéba is, amit egy órával a leleplezés előtt is vezettem még, látványban nem volt különbség a két enteriőr között.

Pozícióban már igen: itt épphogy a talaj felett ül az ember, bentről is sportkocsis az érzés, amit fokoz az alul lapított AMG Line-kormány, valamint a Mercedes-szokás szerint hajtóművekre emlékeztető szellőző.

Az ülései nem csupán látványosak, de kényelmesek is, speciálisan ehhez az autóhoz tervezte őket a Mercedes. Kárpitozásuk lehet nappabőr is, de ahol csak lehet, mindenütt igyekeznek fenntartható forrásból származó, újrahasznosított anyagokat használni: a bőröket például növényi alapú festékanyagokkal színezik.

Alapáron fűthetőek, jár hozzájuk elektromosan állítható deréktámasz, extraként pedig rendelhető hozzá hétzónás masszázsfunkció is. Amennyiben az opciós listán szereplő 17 hangszórós, 710 W-os Burmester-hifi is bekerül az autóba, az első ülésekbe 2-2-t beépítenek belőlük. E nélkül is lehet élvezni a zenéket az autóban, az alapáras hangrendszer 125 W-os teljesítménye sem hangzik rosszul.

Technikai szempontból a fő hívószavakat a két kijelző jelenti: a kormány mögötti műszeregység 12,3 colos, míg középen, a kissé a sofőr felé fordított érintőképernyő 11,9 col átmérőjű. Alapáron jár majd a vezeték nélküli töltés és a telefonintegrálás, a kulcs nélküli indítás, valamint a memóriafunkcióval rendelkező ülés.

Alapvetően egy rossz szót nem lehet mondani a CLE Coupé belterére, amelyet 64 különféle színárnyalatú hangulatvilágítással is feldobhatunk. Ám egy nappal az után, hogy az új E-osztály kombiban is ültünk, kissé szerénynek tűntek a látottak, még annak ellenére is, hogy a belső bevallottan C-osztályos génekből táplálkozik.

Ezzel kapcsolatos kétségeinkre Bianca Licina termékmenedzser válaszolt. “Az E-osztály egy business autó, ahol nagy képernyő és technológia kell, míg ez az autó inkább a vezetési élvezetet helyezi előtérbe. Tudatos döntés volt, hogy ilyen belsőt és kijelzőket akarunk az autóba, mert ez jobban illeszkedik a felhasználókhoz” – fogalmazott.

Az E-osztállyal szemben a CLE Coupéban ugyan “csak” két kijelzőt találunk, de ezeken ugyanúgy az MBUX legfrissebb verziójával találkozhatunk. Megtaníthatóak a rutinjaink is az új kupénak: képes lehet például arra, hogy hétköznap reggelenként a munkahely parkolóháza felé közeledve kikapcsolja a klímát és lehúzza az ablakot. Ezzel máris megspóroltunk két mozdulatot, így csak a beengedő kártyát kell az érzékelőhöz tartani.

Több előre programozott rutinból választhat az ember, de sajátot is megadhat az autónak, hamarosan pedig a mesterséges intelligenciát is beveti a Mercedes, hogy tanulja meg, mik azok a szokásaink, melyekbe magától besegíthetne.

Az elöl 4, hátul 7 centivel szélesebb a kocsi nyomtávja a C-osztály kupéhoz képest, a beltérben is nagyobb a hely. Ez leginkább azoknak jöhet, akik hátul utaznak: ők egy bőrfogantyú segítségével dönthetik előre az ülést, majd süppedhetnek be a második sorba. A változtatásoknak köszönhetően 5,6 centivel nőtt a lábtér, a fejtér egy centis növekedése viszont nem túl sok. Csomagtere 420 literes.

Persze egy ilyen autóban tényleg csak a legszükségesebb esetben ül az ember hátra, az igazi élmény a volán mögött éri az embert.

Nézd meg a videót a Mercedes-Benz CLE Coupéról!

a videó a hirdetés után indul

Technika

Igazi örömhírrel leptek meg bennünket a Mercedesnél: már a kezdetektől kapható lehet sorhatos benzinmotorral a CLE Coupé a más modellekből már ismert kétliteres, négyhengeres motorok mellett. A kupé motorváltozattól függően hátsó-, illetve összkerékhajtással (4MATIC) is elérhető lesz. Kiemelendő még, hogy minden erőforrás működésébe besegít majd 48 voltos hibridrendszer, az indítómotor-generátor 17 kW (23 LE) teljesítménnyel, 200 Nm maximális forgatónyomatékkal támogathatja a belső égésű motort.

Részletes adatok az erőforrásokról:

Motor CLE 220 d CLE 200 CLE 200 4MATIC CLE 300 4MATIC CLE 450 4MATIC Belső égésű motor típusa 1993 cm3, négyhengeres turbódízel 1999 cm3, négyhengeres benzines 1999 cm3, négyhengeres benzines 1999 cm3, négyhengeres benzines 2999 cm3, hathengeres benzines Belső égésű motor teljesítménye és nyomatéka 197 LE, 440 Nm 204 LE, 320 Nm 204 LE, 320 Nm 258 LE, 400 Nm 381 LE, 500 Nm Gyorsulás (0-100 km/óra) 7,5 mp 7,4 mp 7,5 mp 6,2 mp 4,4 mp Végsebesség 238 km/óra 240 km/óra 236 km/óra 250 km/óra 250 km/óra Vegyes üzemanyag-fogyasztás (WLTP) 5,2-4,7 l/100 km 7,1-6,4 l/100 km 7,5-6,7 l/100 km 7,6-7,0 l/100 km 8,6-7,8 l/100 km

Érdeklődtünk még további motorváltozatok érkezéséről is, de Karsten Habermann, az autó fejlesztéséért felelős szakember nemigen akart konkrétumokat elárulni. Azért azt az elhangzott félmondatok alapján kijelenthetjük, dolgoznak konnektoros hibrid változaton, és valószínűsíthető, hogy AMG-motorok is érkeznek majd a kínálatba a későbbiekben.

A hajtásláncba minden esetben a 9G-TRONIC kilencfokozatú automatikus váltót találjuk. Bizonyos alkatrészei könnyebbek az elődjénél, miközben a korábbiaknál kisebb helyet foglal.

Elöl négylengőkaros, hátul multilink futómű dolgozik az új kupé alatt. A rendszer már ismerős lehet a Mercedes-Benz szedánjaiból, a hasmagasság azonban 15 milliméterrel alacsonyabb, lejjebb ültetve az egész autót.

Háromféle konfigurációjú felfüggesztés közül választhatnak majd a CLE-vevők. Az alapáras kivitel a komfortos utazást preferálóknak ajánlott, míg a mérleg másik oldalán egy sportfutómű áll feszesebb rugókkal, keresztstabilizátorral, keményebb lengéscsillapítókkal és ezekhez kapcsolódóan direktebb áttételezésű kormányzással.

A csúcsot a kettő közötti átmenet jelenti: a Dynamic Body Control rendszerben a sofőr válthat a komfortosabb és a sportosabb módok között egy kapcsoló segítségével. Ehhez a csomaghoz hátsókerék-kormányzás is jár, amelynél 60 km/óra alatt az első kerekekkel ellentétesen fordulnak a hátsók, felette viszont egy irányba.

A 2,5 fokkal elforduló hátsó tengely 50 centivel csökkenti a fordulókört 10,7 (összkerékhajtású modelleknél 11,2) méterre. Ez remek érték, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy ugyanezt a 11,2 méteres fordulást tudja a 16 centivel rövidebb C-osztály kupéverziója.

Természetesen nem maradt ki a hárombetűs vezetéstámogató és egyéb segítő rendszerek tengere a sportos kupéból sem. Alapáras az aktív fékasszisztens, az aktív sávváltó asszisztens, a sebességhatár-asszisztens és a parkolócsomag, melyben tolatókamera is található.

Felárért többek között aktív kormányzási asszisztens, keresztforgalom-figyelő, vészfékező- és holttérfigyelő rendszer is segíti az ember dolgát, de elkormányozhatja magát a Mercedes olyan necces szituációkból is, amikor már kritikusan közel kerülünk a közlekedés többi szereplőjéhez. Persze ezt nem csak úgy gondolkodás nélkül teszi az autó: a gyalogosoktól a bringásokon át a többi járműre is figyel, és csak 110 km/óra alatt csinálhat ilyet.

Egy esetleges oldalirányú ütközésnél a kocsi az első üléseket valamelyest képes betolni az autó közepe felé, ezzel is védve a becsapódás oldalán utast. A CLE Coupé a parkolóhelyét is meg tudja jegyezni, sőt, ha megtanulta, legfeljebb 100 méteres távolságig önállóan be- és kiparkol például a garázsból.

A vásárlóknak még novemberig várniuk kell arra, hogy ki is próbálhassák a CLE Coupét. “Árakról nem beszélünk” – jelentette ki határozottan a fotóstúdióban a Mercedes egyik szakembere, amikor ezzel kapcsolatban érdeklődtünk. Ősszel már tudni fogjuk, mennyiért kínálják a Mercedes-Benz látványos újdonságát, és talán ahhoz is közelebb leszünk, hogy megtudjuk, mikor érkezik jövőre a kabrióváltozat – hiszen már biztos, hogy 2024-ben jön a Mercedes-Benz CLE Cabriolet.