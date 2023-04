Itt a bizonyíték, hogy a mai modern autókat is simán fel lehet törni akár egy elavult technológiával is, szóval ha valamit el akarnak lopni a tolvajok, azt el is fogják.

A felévételen egy Toyota RAV4-ben ülő férfi többször is megnyom egy gombot a kormánykerék mellett, de nincs szerencséje, a motor nem indul. Nincs nála a kulcs. Válaszul elővesz egy klasszikus mobilt, egy átalakított Nokia 3310-es formájában, amelybe bedug egy USB-kábelt. Ezután a 3310-es apró LCD-képernyőjén végigpörget néhány lehetőséget, odatartja a mobilt a kulcsnélküli indítógombhoz és azonnal zöld utat kap, a motor indul.

Az autólopás ezen formája mostanában egyre nagyobb teret hódít az Egyesült Államokban, írja a Vice. A lap szerint főleg Lexus, Toyota és BMW modellek esetében működik az apró, akár hordozható hangszórokba, akár mobiltelefonokba rejtett Bluetooth-os kütyü, amelyet ráhangolnak az autó rendszerére és így cselezik ki a kulcsnélküli indítást.

A legdurvább az, hogy ezeket az eszközöket néhány ezer dollárért árulják a neten és szinte semmilyen szaktudást nem igényel a használatuk, elég rákötni az autóra és megnyomni a megfelelő gombokat, a készülék innen magától elvégzi a törést.

A Canis Labs nevű biztonságtechnikai cég vezetője, Ken Tindell szerint az ilyen támadások ellen a tulajdonosok semmit sem tehetnek, a labda az autógyártóknál van, akiknek minél előbb szoftverfrissítést kell végezniük, hogy kivédjék ezt a támadást. Akár egy nagyszabású visszahívás sem kizárt, ha olyan autóról van szó, amelynek a rendszerét nem lehet távolrólm internet kapcsolat segítségével frissíteni.

Tindell egyébként felvette a kapcsolatot a Toyotával és a BMW-vel ez ügyben. A bajorok egyelőre nem reagáltak, a Toyota pedig azt válaszolta:

“A járműlopás az egész iparágra kiterjedő kihívás, amelyet a Toyota komolyan vesz. Még a technológia fejlődése ellenére is a tolvajok a jelentések szerint kitalálják a meglévő lopásgátló rendszerek kijátszásának módját. Elkötelezettek vagyunk, hogy a lopásmegelőzési szakértőkkel, a bűnüldöző szervekkel és más kulcsfontosságú érdekelt felekkel továbbra is együtt dolgozzunk ezen a kérdésen.”