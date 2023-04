Az Egyesült Államokban egy Tesla Model S kamerarendszere rögzítette a múlt héten, ahogy egy férfi felgyújtotta az autót a Washington állambeli Spokane-ben – írja a Business Insider. J. R. Harriston a KREM2-nek nyilatkozva elmondta, egy barátját látogatta meg, amikor a szombat éjszakai órákban kigyulladt az autója.

Harriston meg is osztotta a felvételt a portállal, melyen látható, hogy egy férfi két műanyag kannával a kezében az autóhoz, majd annak folyékony halmazállapotú tartalmát rálocsolja. A felvételen ezután egy narancssárgás villanás következik, a következő pillanatban pedig már lángokba borulva jelenik meg a Tesla.

Közismert, hogy a Teslákban egytől egyig megtalálható az úgynevezett Sentry Mode, ami videofelvételt készít az autó környezetéről, ha „gyanús tevékenységet” észlel a rendszer. Korábban több vandál elfogásában segítséget jelentett, ám az elmúlt időszakban a funkció inkább az adatvédelmi aggályok miatt került a reflektorfénybe. A Vezess is beszámolt róla, hogy a Tesla alkalmazottai visszaéltek az autók által rögzített felvételekkel, adott esetben mémeket készítve szórakoztak azokon.

„Nem tudom felfogni, miért gyújtanék fel bármit politikai okból, legyen az akármi” – értetlenkedett a férfi a bűncselekmény kapcsán, aminek indítékát még homály fedi. „Egyszerűen nem értem” – folytatta, hozzátéve, egyelőre nem tervez új autót vásárolni.

Elmondása szerint alig több mint egy éve vásárolta a Teslát, ami az „álomautója” volt. Az illetékes rendőrkapitányság a helyi hírügynökséggel közölte, hogy gyújtogatás miatt vizsgálják az esetet. További információkat nem adtak ki a történtekről, a Business Insider az autó tulajdonosát sem érte utol.

Mint arra a gazdasági portál rámutatott, nemcsak a Teslákat, de általánosságban az elektromos autókat is üldöztetésnek teszik ki. A villanyautóellenes megmozdulások keretében előfordult, hogy darált marhahússal tömték be a töltőállomások töltőit, de olyanra is volt példa, hogy szándékosan belső égésű motorral szerelt autókkal torlaszoltak el a töltőállomásoknál kialakított parkolóhelyeket.