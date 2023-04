Lélekjelenlétével nemcsak saját magát, de hatvanhat társát is megmentette egy 13 éves amerikai tinédzser, hogy egy közúti balesetbe keveredjenek bele Michigan államában – azóta hősként ünneplik Dillon Reevest.

A tanítás végeztével, szerda délután hazafelé tartó iskolabusz volánja mögött lett rosszul a sofőr: elkezdett szédülni, majd az eszméletét is elvesztette. A másnap közzétett fedélzeti kamerás felvételekből nyilvánvalóvá vált, hogy a buszvezető rádión értesítette az illetékeseket a rosszullétéről, jelezve, hogy előfordulhat, meg kell állnia – számolt be a történtekről a BBC.

Néhány másodperccel később a sofőr kezei ernyedten csúsztak le a kormányról. Ezután, ahogy a busz folyamatosan tért le az útról, az iskolások pánikolva kezdtek sikoltozni. Reeves azonban észrevette, hogy rosszul van a sofőr, ezért az ötödik sorból szaladt a busz elejébe, és óvatosan megfékezte a buszt, a kormányt is megfogta.

A hetedik osztályos fiú ezután a társainak kiabált, hogy értesítsék a 911-es segélyhívót. Egyelőre nem derült ki, mi idézte elő a buszsofőr rosszullétét.

Érdekesség, hogy amikor a hatóságok a történtek után felhívták a fiú szüleit, az édesapa rögtön azt kérdezte a rendőröktől, hogy „mi a fenét csinált”. Helyi médiaértesülések szerint azonban erre az volt a vonal túlvégén lévő egyenruhás válasza: „semmit, a fia egy hős”.

Még a Detroittól nagyjából 30 percre eső város tanácsosa is dicséretben részesítette Dillon Reevest, amiért „a buszt megállítva elkerült valamit, ami akár egy nagyon tragikus baleset is lehetett volna”. Ireta, a fiú mostohaanyja is azt írta a Facebook-oldalán, hogy nevelt gyermekének köszönhetően mindenki jól van. „Dillonnak ez csak egy újabb nap, de fogalma nincs arról, hány ember büszke rá ma.”