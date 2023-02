A hevesi rendőrök február 25-én őrizetbe vettek egy sarudi lakost, aki ellen lopás miatt indult eljárás. A 29 éves férfit ugyanis azzal gyanúsítják, hogy február 24-én az esti órákban egy kerítésen átmászva lenyúlt egy női bringát, majd azzal a településen áttekert egy másik családi házhoz.

Itt is sikerült bejutnia az épületbe, ahonnan ékszereket és több százezer forint készpénzt tulajdonított el, illetve magához vette az utcán parkoló autó kulcsát is, és már vitte is. Már csendülhetett is a “Jön az Ádám a 7-es BMW-vel”, de ezen a ponton homokszem került a gépezetbe.

Az autókázás nem tartott sokáig, ugyanis Tiszanána határában balesetet szenvedett, ezért a járművet hátrahagyta egy szántóföldön.

A rendőröknek a helyszíni adatgyűjtést követően néhány órán belül sikerült azonosítaniuk, majd elfogniuk a férfit, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett.