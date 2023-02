Miután nem egy teljesen hétköznapi, hanem csak annak kinéző Ford Sierráról van szó, az első pillanattól fogva nyilvánvaló volt, hogy óriási érdeklődés övezi majd az 1987-es példányt. A Silverstone Auctions arra számított, hogy 150-180 ezer font közötti összegért viszik el, ami átszámítva 64-78 millió forintnak felel meg.

Ehhez képest 590 250 font, vagyis majdnem 255 millió forint volt a legmagasabb ajánlat.

Ezzel sikerült jócskán megnégyszerezni a korábbi összeget – tavaly egy hasonló autónál egészen 135 700 fontig tornázták fel a licitet. Felmerül a kérdés: miért fizettek ennyit?

Ép ésszel felfoghatatlan összeget fizettek egy Ford Sierráért 1 /10 Fotó megosztása: 2 /10 Fotó megosztása: 3 /10 Fotó megosztása: 5 /10 Fotó megosztása: 6 /10 Fotó megosztása: 7 /10 A Cosworth 2,0 literes, de 220 lóerősre "felpiszkált" motorja is ránézésre kifogástalan állapotban van. A Cosworth 2,0 literes, de 220 lóerősre "felpiszkált" motorja is ránézésre kifogástalan állapotban van. Fotó megosztása: 9 /10 Valamivel több mint 5100 mérföldet mutat az óra, ami átváltva 8356 kilométerrel egyenlő. Valamivel több mint 5100 mérföldet mutat az óra, ami átváltva 8356 kilométerrel egyenlő. Fotó megosztása: 10 /10 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ahogyan az 1980-as, illetve 1990-es években számos gyártó, úgy a Ford is vágyott egy olyan autóra, amivel nemcsak a piacon, de a versenypályán is lehet tarolni. Ehhez az alapot az 1986-ban bemutatott, háromajtós Sierra adta, aminek sztenderd változatából több mint ötezer darab készült. A Sierra Cosworthot azonban továbbfejlesztette ezután az amerikai gyártó, így születetett meg az RS500.

Mivel a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) homologizációs követelményeinél a megkövetelt termelési kapacitás az alapmodellre vonatkozott, nyugodtan megtehette, hogy ebből már csak tizedannyit, 500 darabot értékesítsen közúti autóként. Annyiban tért el ez a változat a szériamodelltől, hogy mélyebb első légterelőt kapott, sőt, a ködlámpákat is légbeömlőkre cserélték, hátul pedig egy extra szárny jelent meg.

Természetesen az aerodinamika mellett az is változott, ami a karosszéria alatt található: a Cosworth akkoriban új fejlesztésű, 2,0 literes YBD DOHC motorja kapott helyett, többek között nagyobb turbóval és intercoolerrel. Ez teljesítményben némi előrelépést jelentett, 204-ről 220 lóerőre, és bár ez a különbség nem volt annyira markáns, mint a konkurens márkák esetében, ahhoz elegendőnek bizonyult, hogy a Ford túraautó-versenyeket nyerjen az Egyesült Királyság mellett Európában, Ausztráliában, Japánban, illetve Új-Zélandon.

Ennél a példánynál a bődületes összegben a versenysportban elérteken túl szerepet játszott az alacsony, mindössze 8356 km-es futásteljesítmény is, ami egy 36 éves autónál, lássuk be, nem megszokott. Ezek mellé patikaállapotot, illetve az eddigi tulajdonosa által mostanáig őrizgetett, új gyári alkatrészeket kínáltak. Persze, így is okoz még némi fejtörést, miért perkált ki valaki egy tisztességesebb lottónyereménynek megfelelő összeget.