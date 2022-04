“Csak ne add oda a csajodnak, mert nem kapod vissza többé” – a főként férfiak által gründolt egyik i3-as csoportban némelyek mindössze ezt a szellemesnek szánt mondatot dobják be, mikor időről időre megjelenik egy új tag, és felteszi a nagy kérdést: “Sziasztok! BMW i3-asban gondolkodunk, mit kell tudni róla?”

A válaszban sok igazság rejlik. A hátsókerékhajtású, akkumulátor-csomagja ellenére szerény tömegű kisautó rendkívül dinamikus és méretének, valamint a sarokba tett kerekeknek köszönhetően könnyen befér mindenhová. Vagyis rendkívül élvezetes közlekedni vele a mindennapokban. Erőtől duzzadva előz és simán beparkol a legszűkebbnek tűnő helyre is, az egyik legtöbb örömet adó szaladgálós autó.

Ami a férjek-feleségek vele kapcsolatos viszonyát illeti, igazság szerint arra is láttunk már példát, hogy a pasi félretette a család – addig általa használt – nagyautóját, és a második kocsinak vásárolt i3-assal kezdett közlekedeni Budapesten. Ő kapott rá, nem az asszony.

Mi ez a furcsa formájú autó valójában?

Még 2011-ben hozott létre leendő elektromos autói számára egy almárkát a BMW “i” néven, amelynek a története aztán kurtán-furcsán alakult. A nemzetközi sajtónak 2013 őszén bemutatott, ötajtós i3 tisztán villanyautóként, valamint hatótávnövelős benzinmotorral került a szalonokba 2014 folyamán, az i8 nevezetű, szuperlapos, kétüléses álomautóban már kapásból a benzimotor volt a nagyobb teljesítményű (231 vs. 130) a mindösszesen három hengere ellenére.

Külsőre korát megelőzően futurisztikus, technikailag szokatlan jármű volt a gazdag népek villanyautójának szánt i3-as is, az akkoriban fehér holló hajtáslánca mellett a máig ritka felépítése keltett feltűnést. A hagyományos acél kasznielemek helyett a jóval drágább, de tömegét tekintve könnyebb szénszálból építettek a németek egy burkot az utasok köré, amit alumínium vázszerkezet egészített ki. A padlóba rejtett többmázsás akkumulátor-csomag ellenére így hasonló kaliberű villanyautóktól szokatlanul szerény 1,2 tonna lett az induló alapváltozat tömege (plusz 100 kiló a REX változaté).

Kis súlya mellett több minden más is következik a szénszál-alumínium kombóból:

– a 4-6-8 éves példányok is újszerűnek tűnnek (már ha nincsenek összekaristolva a műanyag kasznielemek, vagy a szép felnik),

– a korai autókon sem látni nyomát rozsdának (kivéve a fékek környékét, az szinte mindnél olyan),

– bármennyire is jó biznisz más kocsiknál, ezzel a népszerű modellel nem űzhetik kedvenc sportjukat egyes kelet-európai nepperek. Fillérekért vásárolt, rommá tört példányokat nem tudnak ujjáéleszteni, mivel nehézkes és drága javítani. Vagyis i3-asból sokkal kisebb eséllyel kínálnak egykor csúnyán töröttet, az átlagnál magasabb a sérülésmentesek aránya. Amit összetörtek németben, az a kontinens szegényebb országai helyett ment egyből a levesbe,

– negyedik következmény: a kisebb sérülések javítása méregdrága, amihez jön még a lámpákkal egybe szerelt üvegajtó hátul, aki megvette a kocsit, hímestojásként vigyázzon rá.

Újabb érdekesség a hátsó ajtók kialakítása. Egyrészt az üvegeik fixek, nem engedhetők le, nem billentehtők résnyire. Ezt a hiányosságot egy pozitívum hozza: a hátul ülő kisebb gyermekek jó kiláthatósága (vagy csak dizájn okból?) mélyre húzott üveg túl nagy, nem férne el alul. Másrészt az elsőkkel szemben (azaz nem párhuzamosan) nyílnak a hátsó ajtók, ráadásul csak akkor lehet kinyitni őket, ha az előttük lévő elsőt kinyitotta az ott ülő. Amíg gyerekeket szállítunk hátul, szuper biztonságos ez a megoldás, amikor már felnőtteket, őket korlátozza.

Hajszál híján négyméteres hosszával (3999 mm) kívülről kisautó, utastere azonban tágasabb számos, jóval hosszabb testű kompakténál, ennek ellenére gyárilag csak négyszemélyes: a hátsó padot középen műanyag tároló-betét töri meg. Belseje levegős, a lábterek elül-hátul kényelmesek, a 1775 mm-es magassága miatt fent maradhat a kalap útban a Royal Ascotra.

Legelső prémium-kategóriás elektromos kisautóként/kompaktént próbálta megnyerni magának Európa és Magyarország gazdagjait 2014-től, nálunk nem túlzottan látványos sikerrel. Hazánk vagyonosai akkoriban második új autónak is inkább az 1-es/A-osztály/V40-es stb. közül választottak a többautós garázsba, vagy egyre inkább kompakt SUV-ot. Némileg olcsóbbak is voltak az i3-asnál, amely világ életében a 12-16 millió forint közötti árkategóriában mozgott felszereltségtől függően.

Fénykorát mostanában éli nálunk az i3-as, mondanánk, hogy érdekes módon éppen akkor, amikor Münchenben bejelentették, 2022-ben leállnak a gyártásával. Nyilvánvaló oka a sikerének, hogy 1-2 éve 5 millió forint környékére csúszott le a legidősebb példányok ára, 5-7 millió forint között széles választékban elérhetők a jellemzően 30-100 ezer kilométert futott példányok.

Mivel így már eléri anyagilag, ráharapott a városi középosztály zöldebb gondolkodású része, 2021-ben ez lett a külföldről behozott villanyautók toplistájának a bajnoka.

Modell Darab Változás (darab)

1. BMW i3 1396 +703

2. Nissan Leaf 894 +535

3. Renault Zoé 309 +180

4. Tesla Model 3 220 +76

5. Tesla Model S 122 -2

Idén tavasszal érte el a 20 ezret a Magyarországon forgalomban lévő elektromos autók száma, ebből – ahogy a 100-as toplista mutatja – az i3-as BMW-ből használjuk a második legtöbbet. “Nem tudok annyit behozni, amennyit elvinnének” – mondta egy nepper pár hónapja, aki nagyrészt i3-asokat hord be nyugatról.

Változatok

Külsejét nézve akár idézőjelbe is tehetnénk a szövegközi címet, a bemutatása óta eltel 9 esztendő alatt minimálisat változott, de most sem tűnik elavultnak, sőt, változatlanul az utcakép egyik legdizájnosabb autója. Aki ismeri, sorolja a 2017 novemberi facelift hozta apróságokat:

– az első ütköző szélein látható lámpák ledesek lettek, formára a kerek helyett keskeny csíkokká váltak – ez az a külső változás, ami a legmesszebbről kiszúrható (plusz a rendszám alá felkerült egy műanyag csík, ez hiányzik az S-változatról)

– oldalról nézve az ajtók feletti tetőív fekete lett, benne egy ezüstös matricacsíkkal (ez szintén hiányzik az S-változatról)

– hátul az üvegajtóra a rendszám alatt felkerült egy széltől szélig húzódó műanyag csík, ami alumíniumnak látszik

– szintén hátul, alul, a széleken picit íveltebbek a fekete műanyag borítóelemek egy-egy ponton (ezt már az i3-tulajok 99 százaléka sem tudja)

– új kaszniszínek és felnik jöttek be 2016-17-18-ban, részben az S-változathoz kapcsolódva, amelyet leginkább a fekete műanyagból készült sárvédőszélesítésekről lehet felismerni.

Mindezeknél sokkal lényegesebb, hogy háromféle akkumulátorral (és négy különböző hatótávval) vásárolható meg használtan az i3. Szintén különcség, hogy ezeket magasabb számmal párosított Ah-s adattal kommunikálta a gyártó az általánosan elfogadott kWh helyett:

– 2014-től 60 Ah-s akksival jött ki az autó, ami elméleti 22 kwh-t jelentett, ebből 18,8 kWh-t használt csak a jármű a cellák megóvása érdekében. Ennek WLTP-s hatótávja 150 kilométer volt, ami kevésnek tűnik, de a maga korábban meglehetősen hatékonynak számított a kis akksi mellett

– szintén ekkor debütált a REX változat, amelybe a 60-as akksi és a 170 lóerős villanymotor mellé (maximálisan 250 Nm nyomaték) egy kéthengeres benzinmotor, és hozzá 9 literes üzemanyagtartály került, ez így jelentősen növelte a hatótávot, amely hivatalosan 240 km volt. Az első 100 darab itthon, újonnan értékesített i3-as BMW 85 százalékát REX-változatban rendelték.

– 2016-ban ránézésre nem változott az autó, de bekerült a belsőégésű motort feleslegesség tevő 96 Ah-s akksi-csomag, amely már bruttó 33 kWh-s volt, elméletileg akár 220 kilométeres hatótávval.

– 2019-ben 120 Ah-s, vagyis 42,4 kWh-s (nettó 38,9 kWh-s) akkucsomag került az autóba a WLTP szerint 310 kilométeres hatótávval, a REX változat gyártása logikus módon meg is szűnt.

Az EPA adatai közelebb álltak a valósághoz 130, 183 és 246 kilométerrel, de aki i3-ast használ, az tudja, gyakorlatilag duplázni lehet a hatótávot az okosan spórolós vezetéssel. Másik oldalról nézve: felezni sem nehéz a hatótávot a lámpától lámpáig gyorsulgatásokkal, a nagyobb testű, drágább, lóerőben nézve sokkal erősebb benzinesek/dízelek buta városi alázgatásával. E sorok írása előtti napon egy Bentley Continental GT és egy i3S vezetői találtak egymásra, és a Váci úton száguldozgattak a lámpák zöldje után.

Tapasztalati példa a hatótávra. Egy 94h-s akksival szerelt változat ebben az áprilisi, reggel 3-4 fok, napközben 10-12 fok időjárás mellett 140 és 250 kilométeres távolság között bármi lehet a megtehető maximum a sofőr lábától függően. 25 fokos hőmérsékleten, légkondi nélkül meg közel 300 is.

Belső

Semmi máséhoz nem hasonlítható, máig különleges a műszerfal. Az újrahasznosított, és a környezetvédelem jegyében plasztikburkolat nélküli anyagok tűnnek fel elsőként, valamint a különleges mintázatok, például csíkozások a kormányban vagy éppen a kagylóülésen.

Szinte az összes villanyautónak tervezett járműre igaz, hogy belül jóval tágasabb a kaszni ígérte méretnél, ami különösen igaz az i3-ra. A műszerfal körüli tér, a lábak helye, a fejrész – mind-mind nagyon szellős és komfortos négy felnőttnek is, a b-oszlop hiánya mindezt az erzést csak tovább fokozza. Az első ülések még kényelmesek is, a hátsók ülőlapja azonban inkább gyerekeknek ideális, túlságosan alacsonyan fekszik. Igazi gyerekkedvenc a hátsó ajtó ablaka is, semmi másból nem látnak ki ennyire jól oldalra a legkisebbek.

Két csomagtartós autó, az elsőben elfér két kábel, akár 3 liternyi ablakmosó (úgyis itt töltjük be), valamint a defektjavító készlet, minden más mehet hátra. A 260 liter a négyméteres autók között is átlag alatti, de ha a kettőt együtt vesszük, és azt nézzük, városi autó, elfogadható, hogy csak 6-8 teszkós szatyor, meg mellé 12 darab hatos ásványvíz-csomag fér be hátul.

Amit meg kell nézni

Az akksikon és az apró külső módosításokon felül akad pár dolog, ami eltérő lehet akár két tojásként egyformának tűnű i3-as között is. Egyes példányokban például van hőszivattyús fűtés, másokban nincs – ennek szükségességével kapcsolatban gyakran hallani egymásnak totálisan ellentmondó állításokat. Egyesek szerint csak azzal szabad megvenni, míg aki birtokolt már ilyet is, meg olyat is, aszerint alig érezni különbséget. Természetesen senki nem fagyott még meg i3-asban, normálisan fűt a hőszivattyú nélkül is az autó.

Racionálisabban megközelíthető kérdés a villámtöltő csatlakozási lehetősége, a jobb hátsó sárvédőn lévő fedél alatt ugyanis nem minden elektromos BMW-n azonos az aljzat.

Az országban még sajnálatos módon ritka villámtöltő piszok jól jöhet egy nagyobb, sietős úton. Aki gyakran használja nagyobb utakra az i3-ast, csak ilyet vegyen. Aki csupán városban, budapesti, megyeszékhelyes agglomerációban, és már tudja előre, hogy csak utcai gyorstöltőkön/munkahelyen/otthon fogja tölteni, annak akár negatívum is lehet egy-egy megtekintett használt példánynál a villámtöltési lehetőség. Már amennyiben azt gyakran használták, ugyanis nem feltétlenül tesz jót az akksinak a napi szintű villámtöltés.

Itt érünk el a használt i3-asok csekklistájának talán legfontosabb részéhez, ami nem a megtett kilométerek számának megtekintése a bal oldali képernyőn. Egyrészt azt a zsiványok sajnos képesek átírni (ha nem is tekerni) ebben a modern autóban is, másrészt annál, hogy 40-60-80 ezer kilométer futott egy példány, fontosabb mutató a lítium-ion akkumulátor energia-tároló képessége. Nyilván romlik minden modellben, egyesek (például a Leaf műszerfala) ezt realtime mutatják, mások (mint az i3) ezt ha nem is titkolják, de csak trükkel lehet előhívni az adatot. Konkrétan úgy, hogy a sofőr előtti képernyő bal oldalán lévő gombocskát nyomogatjuk, meg számolgatunk kicsit. Ezt kell tennünk:

1. Olyan 10 másodpercig nyomva tartjuk, ekkor előjön egy kis menü alul.

2. Az Identitification opciót választjuk (itt már csak 2-3 másodpercig kell a gombot nyomni).

3. Az itteni opciók közül többszöri gombnyomással eljutunk a VIN feliratig.

4. Az itteni utolsó 5 számjegyet egyszerűen összeadjuk, ami a személyes kódunk lesz a művelet további részéhez.

5. Megint egy hosszabb ideig tartó gombnyomás után visszamegyünk az Identification részhez a menüben. Most egyszerű gombnyomásokkal tovább lépkedünk az Unlock feliratig.

6. Ismét hosszabb gombnyomás után kéri majd a kódunkat (Code), amit rövidebb gombnyomásokkal beütünk. Tehát ha 18 a kódunk (ami kijött az összeadással), 18-szor megnyomjuk a gombocskát, a kijelző számolja, nem tudjuk elhibázni.

7. Ismét egy hosszabb, 3-4 másodperces gombnyomás jön. Rákattintunk az Unlock feliratra, aztán a Fuel tank/Battery opcióra hosszabban.

8. Utolsó helyünk a menüben, itt már csak addig kell lépkednünk gyors gombnyomásokkal, amíg ki nem jön a konkrét kWh-s szám.

Mi kérünk elnézést a BMW helyett ezért a maceráért, valójában egy perc sincs az egész. Az itt látott számok egy normálisan használt, akár 70-80 ezer kilométert is futott, de nem agyon villámtöltőzött i3 esetén is a gyári kWh adat 80-90 százaléka közötti lehetnek, ami elsőre túl szépnek tűnhet, de ez az általános. Az i3 akksijai 4-5-6 év használat után is topon vannak.

Furcsának tűnhet, de érdemes letérdelni az autó orra előtt, és a rendszám alatti műanyag rácson át megnézni a hűtő apró bordácskáit. Amennyiben ezek szinte sértetlenek, az könnyen jelezheti, hogy legnagyobbrészt városban, kis sebességgel használták korábban az autót. Ha itt regeteg bogár ütötte nyomot látunk, elhajoltak a lemezkék, az viszont már nagysebességű, városon kívüli használatot jelezhet. Apró trükk, ha már veszünk kocsit, nézzük meg rendesen.

Speciális hülyeségek

Bocsánat az erős fogalmazásért, de képzeljék el, az i3-as több gyári, 20-as felnijéhez (például a 431-es és a 430-as kódjelűekhez, amelyek talán éppen a legszebbek) nem létezik a BMW által hivatalosan megadott szélességben téli és négyévszakos gumi. Ami első hallásra szinte hihetetlennek tűnik, magyarázata a rendkívül speciális gumiméret: 20-as átmérőhöz 155-ös vagy maximum 175-ös szélességet ajánl a gyártó, a gumis cégek meg ekkora szekérkerékre inkább 195-től kezdenek abroncsot készíteni. Mikor a kezdő i3-tulajon kifogott a gumikonfigurátor, és már nem érdekli az ár, vesz ő drágábban is a márkaszerviztől, csak legyen már gumi, és felhívja valamelyik hazai BMW-szalont, meglepetten hallja majd, mit ajánl az alkatrészes. Télre tessék venni külön 19-es felniszettet.

Megkerülve a gyári ajánlást, többen használnak országszerte 20/195-ös mérteű négyévszakos abroncsokat (40-50 ezer forint/darab), amit mi itt és most csak tényként közlünk. Akinek kérdései vannak ezzel kapcsolatban, a közösségi médiás csoportokban megnyugtató válaszokat kap majd olyanoktól, akik ezt már használják. Szóval a lényeg: ha kopott abronccsal kínálják a kinézett i3-ast, nem lesz olcsó a gumicsere.

Ha a legáltalánosabb és legegyszerűbb ún. pizza-felnivel adnák a kocsit, és nem annyira tetszik (mert hát mindegyik másik 19-es és 20-as gyári felni szebb nála), akkor szintén komoly összeg lesz a felnicsere úgy is, hogy a normális állapotú pizza-felniket egyből megveszik a nepperek (akik egyből felrakják a szebb és drágább felnik helyére). Sajnos a gyári felniken kívül alig készítenek mások az i3-asokra jó speciális kerekeket, a felni és a gumi egy használt autó vásárlása után komoly költség lehet.

Aki szeret és tud költeni a kocsijára, az a különböző fórumokban megtalálhat pár programozó szakit, akik némi plusz pénzért be tudnak programozni olyan dolgokat, amiket a gyár annak idején inaktív állapotban hagyott mondjuk az alapfelszereltségű modelleken. A tükrök automatikus behajtásától a telefon tükrözésén át akár az i3S változatának plusz teljesítményéig bármit megoldanak, még a középső kijelzőből is felszerelik a nagyobbat, ha valaki azt szeretné.

Az erősen extrázott használt i3-asok mindig is felárasok voltak a piacon, most úgy tűnik, az alapváltozatok ára is nagyon durván megindult felfelé. Aki vásárláson gondolkodik, most sokkal drágábban jut i3-ashoz, mint egy éve ilyenkor, de biztosan jobban jár ma, mintha várna még egy évet.