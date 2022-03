Vitathatatlanul még csak a villanyautós korszak hajnalán járunk, ennek ellenére az alternatív hajtás terjedése egyre erőteljesebb, hiszen a gyártók sorra kötelezik el magukat amellett, hogy a jövőben kizárólag elektromos járműveket fognak gyártani.

Ebben kétségkívül szerepet játszik a növekvő politikai nyomás, a folyamatosan szigorodó emissziós előírásokkal együtt, éppen ezért nagy a bizalmatlanság ezzel a jövőképpel szemben, különösen a hétköznapi emberek körében. Azt gondolják ugyanis, hogy a villanyautók nem kellően biztonságosak, bár félelmeik többsége tévhiteken alapul.

Nem ketyegő bomba az akkumulátor

Jóllehet, óriási riadalmat kelthet, hogy nagyobb baleseteknél lángra kaptak elektromos autók, az utóbbi években igencsak ritkán fordulnak elő ilyen esetek.

A tűzesetek pontos okát nehéz meghatározni, mivel azokat rendkívül komplikált ugyanolyan körülmények között rekonstruálni. A lítiumionokat az elektródák között szállító elektrolit viszont köztudottan gyúlékony, ami még inkább igaz magas üzemi hőmérséklet mellett, külső erőhatás, például ütközés esetén. Hogy elkerülhető legyen a baj, a gyártók többféle megoldással próbálják a lehető legjobban védeni az akkumulátort.

Ennek egyik és talán leghatékonyabban, legkönnyebben kivitelezhető módja, hogy az akkumulátor(oka)t egy ütközésálló szerkezetben, méghozzá a karosszéria legkritikusabb baleseti gócpontjaitól minél távolabb helyezik el. Ez egy olyan erős szerkezet, amely az autó alapfelépítményének részeként szerepel, feladata, hogy megakadályozza, hogy az akkumulátor még nagy erő hatására is megsérüljön.

A mai napig próbálkoznak eltérő, például lítium-vas-foszfát vagy nikkel-kobalt-mangán-alumínium összetételű technológiákkal – ezek biztonságosabbak ugyan, de más hátulütőjük akad, legyen szó a kisebb tárolható energiamennyiségről vagy a teljesítményről, szem előtt tartva a biztonság mellett még olyan szempontokat, mint a stabil működés vagy a költséghatékonyság.

A legígéretesebbnek viszont a szilárdtest-akkumulátorok tűnnek, mivel azokkal minimális szintre szoríthatóak vissza a túlmelegedési problémák, akárcsak a tűzveszély, de a közeljövőben aligha kerülnek forgalomba, inkább a tömeggyártás felfutásakor, a következő évtizedben juthatnak nagyobb szerephez.

Több gyártó azonban azon az állásponton van, hogy a lítiumion-akkumulátorok még mindig kevésbé tűzveszélyesek, mint például a benzin, a villanyautók esetében ugyanis a rövidzárlat és más külső erőhatások elkerülése, illetve mérséklése végett azokat hűtőfolyadékkal töltött védőburkolatokkal veszik körbe. 100 százalékos megoldás természetesen nem létezik, épp emiatt a gyártók különböző szoftveres megoldásokat, például az áramellátást megszakító biztosítékokat vetnek be arra az esetre, ha mégis megtörténik a baj.

Ránk is vigyáznak

Nemcsak az akkumulátorral kapcsolatban kell komoly követelményeknek megfelelniük a villanyautó-gyártóknak, hanem más biztonsági kérdésekben is szigorú a szabályozás. Kevesen tudják például, de érintésvédelmi jegyzőkönyv nélkül műszaki vizsgára sem küldhetnek elektromos, illetve plug-in hibrid autót. Hogy ez ne jelentsen akadályt, biztosra kell menni abban, hogy a kábelek és a csatlakozók töltés közben nem okoznak balesetet.

Kulcskérdés emellett a strukturális biztonság, egyes feltételezésekkel ellentétben itt sincs lehetőség arra, hogy „szemet hunyjanak efelett” az elektromos autóknál. Az Euro NCAP töréstesztjein ugyanazokat a kritériumokat kell teljesíteniük, mint a benzin- vagy dízelmotoros járműveknek: ezek a felnőtt- és gyerekutasok védelme, a gyalogosok védelme, valamint a biztonsági segédrendszerek működése. Ez pedig a minősítőszervezet oldalán elérhető lista alapján a legtöbb modellnek négy-, illetve ötcsillagos értékeléssel sikerül – csak nagyon kevés típus nem tudta elérni ezt a szintet.

Ha esik, ha fúj, nyugodtan tölthetjük a villanyautókat

Még az általános iskolai fizikaórákon megtanulhattuk, hogy általában nem szerencsés, ha víz találkozik az árammal, igaz, az csak sós formában válik jó vezetővé. Ebből kiindulva joggal következtethetnénk arra, hogy esős időben bármit nagy feszültségű elektromos rendszerhez csatlakoztatni egyet jelent a katasztrófával.

Szerencsére a valóságban ez messze nem így van, mivel a gyártók a kezdetektől fogva ügyelnek arra, hogy úgy tervezzék meg a töltődugót, valamint az autó aljzatát, hogy minél kevesebb víz vagy szennyeződés kerülhessen be. A töltőállomások még inkább időjárásállóak, elvégre a többségük szabad téren található.

Mindemellett szoftveres megoldást is kifejlesztettek az ilyen jellegű balesetek megelőzésére: a töltők és az autók fedélzeti rendszerei roppant kifinomultak, ennélfogva addig nem is indul el a töltés, amíg számos ellenőrzés útján nem bizonyosodik be, hogy valóban nem került-e víz vagy más folyadék valamelyik csatlakozóba. Tehát a több száz voltos feszültség ellenére sem kell aggódnunk, ha napokon át zuhog az eső, az autó töltöttsége pedig aggasztóan alacsony, nem jelent ugyanis nagyobb kockázatot, ha nem éppen ideális időjárási viszonyok között töltjük az elektromos autót.

A víz a nagyfeszültségű akkumulátornak sem lenne jó barátja, de a fentebb említett védőszerkezetek ezt is megoldhatják. A Toyota új villanyautója, a bZ4X esetében például olyan jó a szigetelés, hogy akár 50 centiméteres vízben is haladhat.