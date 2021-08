A közlekedő körében élnek bizonyos sztereotípiák a márkákhoz kapcsolódóan, bizonyos gyártmányok vezetői “mazsolák” a többiek szemében, míg más autók vezetőiről “mindenki tudja”, hogy “erőszakos bunkók”. Az alábbiakból valamelyest kiderülhet, hogy igaz-e ez, ugyanis a biztosítók adatai alapján szedjük sorba, 2021 első felében mely márkák után kellett fizetni a legtöbbször.

Szelíd suzukisok, vadállat BMW-sek?

Kezdésként, a későbbiek kontextusba helyezéséhez nézzük először, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2020-as év végén így nézett ki a magyarországi teljes, 3,92 milliós személygépkocsi-állomány tíz legnépszerűbb márkájának sorrendje!

Márka Darab 1. Opel 496 308 2. Suzuki 428 863 3. Volkswagen 383 508 4. Ford 323 037 5. Renault 222 607 6. Toyota 219 618 7. Škoda 214 658 8. Peugeot 146 126 9. BMW 132 621 10. Mercedes 128 490

A megkeresett biztosítók közül az Aegon, a Groupama és az Uniqa küldött a 2021-es év első felére vonatkozó káreseti márkasorrendet, alább mutatjuk, náluk mely gyártmányok keveredtek legtöbbször balesetbe.

Aegon Groupama Uniqa 1. Ford Opel Volkswagen 2. Toyota Mercedes Ford 3. Suzuki Ford Škoda 4. Opel BMW Opel 5. Volkswagen Renault Renault 6. – Volkswagen Toyota 7. – Toyota Suzuki 8. – Suzuki – 9. – Audi – 10. – Peugeot –

Érdemes megjegyezni, hogy a márkasorrend nem tekinthető reprezentatívnak, ugyanis a különböző biztosítóknál az egyes márkák felül- vagy alulreprezentáltak lehetnek, ami fakadhat a különböző korú, kivitelű stb. autókra vonatkozó eltérő ajánlatokból, ahogy az új autóknál az egyes cégek a forgalmazókkal, kereskedőkkel exkluzív együttműködésben az eladásnál „automatikusan” szereznek ügyfeleket.

Ezzel együtt is érdekes, hogy a három listából csak az egyiken áll az élen az Opel, ahogy a teljes flottában második Suzuki sem hozza ugyanezt a helyezést a káreseteknél, sőt, két biztosítónál is meglepően hátul szerepel. A Ford egy kicsit, a Mercedes jelentősen “felülteljesít”, a Groupamánál a BMW is súlyánál “előkelőbb” helyen van, az Audi 9.-ként való megjelenése pedig ugyancsak felülmúlja a hazai állományban bírt 13. helyét – igaz, darabszámban alig marad el a bajor márkától, bő 124 ezer példány fut belőlük Magyarország útjain.

Nem a gyorshajtás miatt törtnek az autók

Szintén érdekes kérdés, hogy mik is a leggyakoribb baleseti okok. A rendőrség kimutatásaiban örök első a „gyorshajtás”, amibe beletartozik a relatív, azaz a környezeti, időjárási, forgalmi viszonyoknak nem megfelelő, valamint az abszolút, azaz az előírt korlátot átlépő sebesség alkalmazása is. (Az utóbbiért szabják ki messze a legtöbb bírságot is, az idei év első felében összesen 135 ezer esetről, 4,75 milliárdos bírságösszegről volt szó.)

Az ORFK 2021. első hat hónapjára vonatkozó statisztikái szerint a személysérüléses balesetek okai így oszlottak meg – ebben a személygépkocsikon kívül benne vannak a teherautók, kamionok, autóbuszok, motorkerékpárok és kerékpárok is, igaz, legfeljebb a motorosokra jellemző jobban a repesztés:

A biztosítók természetesen a baleset-biztosítások körében természetesen jegyzik a személyi sérüléseket is, ám ami a személygépkocsikat illeti, érdekesebb, relevánsabb, hogy a kötelező és a casco körében jegyzett (törés)károknál mik voltak a fő okok. Nem árulunk el nagy titkot, ha előre elmondjuk, hogy az ő adataik szerint nem a gyorshajtás az első.

Az Allianznál az ún. ráfutásos balesetek, tehát a megfelelő követési távolság meg nem tartása, az elsőbbségadás elmulasztásából eredő ütközések, a tévesen végrehajtott vezetési manőverek (pl. parkoláskori ütközések, helytelen sávváltás, helytelen előzés, vagy kikerülés, stb.) is megelőzték a a káreseteknél a relatív, illetve abszolút gyorshajtást az okok között.

A Groupamánál az elsőbbség meg nem adása, a kisodródás és az utolérés (ráfutás) voltak a leggyakoribb baleseti okok, az Uniqánál az év első felében bejelentett kárügyekben a követési távolság be nem tartása miatt történt utolérés, a parkoló járműnek történő ütközés, a tolatás közben történt, illetve az elsőbbség elmulasztása miatt bekövetkező baleseti szituáció volt a károkok sorrendje.

12 milliós kifizetés is akadt

Az idei év első felében koronavírus-járvány továbbra közvetetten és közvetlenül is éreztette a hatását a gépjármű-biztosítások terén, ezek érezhetőek voltak a káresemények és így a kártérítési igények tekintetében is. A korlátozások, illetve az otthoni munkavégzés hatással voltak a gépjármű-forgalomra, és így a közlekedési balesetek darabszámára is.

Igyekeztünk a kifizetések alakulásának is utánajárni, ám a megkeresett biztosítók többsége ezeket az adatokat nem kívánta nyilvánosságra hozni.

Az Uniqától azt tudtuk meg, hogy a kártérítési összegek emelkedő tendenciát mutatnak, a sérült járművek helyreállítása során felhasznált járműalkatrészek árának növekedése, illetve a javítói munkadíjak egységárának növekedése miatt.

A Groupamánál az év első felében lezárt járműkárok esetében közel 360 ezer forint volt az átlagkár, míg az Aegon ilyen adatot ugyan nem közölt, de valószínűleg náluk még magasabb összegről lehetett szó, mivel azt viszont elárulták, hogy a kgfb-kifizetések átlagos 2019-ről 2020-ra 343 ezerről 376 ezer forintra emelkedtek, míg a cascós kifizetések esetében az elmúlt két évben 409 és 454 ezer Ft volt az átlag.

Kíváncsiak voltunk arra is, vajon mekkora volt a 2021-es év első felének legnagyobb kárkifizetése, erre két helyről kaptunk választ.

Az Uniqánál egy ügyfél teljes körű cascójának terhére fizettek ki több mint 10 millió forintot, a balesetben egy felső kategóriás SUV ütközött idegen tárgynak. A Groupamánál még ennél is magasabb volt a csúcs, egy Toyota Supra totálkára után került ki több mint 12 millió forint a biztosító kasszájából.