Számos oka lehet a látványos csökkenésnek. Szaporodnak a közterületi kamerák, évről évre egyre több tulajdonos szereltet védelmet az autójába, a hírek szerint a tolvajok markáns része más bűncselekmények felé fordult, és a kijárási korlátozások is mérsékelték a járműves bűnözést. A legfontosabbnak mégis egy fővárosi rendőrcsapat évek óta egyre profibb és eredményesebb munkája tűnik.

Nemzetközi szinten is páratlan mértékben szorították vissza a tolvajokat, csak hogy el tudja helyezni mindenki ezt a táblázatot: ma nincs olyan kétmilliós város az Európai Unióban, amelyben mindössze 60 darab személyautót voltak képesek ellopni a bűnözők fél év alatt. A tízszerese, még inkább a hússzorosa a jellemző. Mint itt, korábban.

Az utca embere előtt teljesen ismeretlen volt eddig az eredményeket elérő rendőri egység, a Vezess most megmutatja a vezetőit és bemutatja a módszereiket.

Csemegékkel terített asztal a tolvajoknak, úgy hívják, hogy Budapest

Mielőtt az egyenruhásokkal foglalkoznánk, érdemes felidézni a gyakorlatilag a rendszerváltás óta jellemző helyzetet. A Magyarországon ellopott személyautók 60-80 százaléka mindig a fővárosból tűnt el. Csak két példa, 2008-ban 6989-ből 4327 darab, míg 2013-ban az eltűnt 5691-ből 3446 személyautónak Budapesten veszett nyoma.

A pontos megrendelésre dolgozó zsiványok számára viszonylag kis helyen itt a legszélesebb a kínálat, Budapesten találják meg a legkönnyebben a keresett modellt, az orgazda által kért évjárattal és motorral.

Erre a terített asztalra épültek rá az agglomerációban (immár kisebb települések szellősebb, rejtettebb részein) a bűnözők bontóműhelyei, amelyekbe a tolvajlások fő helyszíneinek számító külső – kevésbé bekamerázott – kerületekből könnyen és gyorsan ki lehetett vinni az árut.

Mindig is egyértelmű volt, hogy a fővárosban és környékén kell megtörni a bandákat.

Mikor hozta meg a rendőrség a megfelelő döntést?

Évtizedeken át nem tudott komoly sikereket felmutatni sem az országos, sem a budapesti központ, szárnyalt az autótolvajlás. Az ezredes szerint ugyan korábban is „rendkívüli erőfeszítéseket tettek a kollégáink (…) az autólopás kezelésére (…), évről évre javuló tendenciával. Ezt kellett folytatni új csapattal, új koncepcióval, hatékonyabb fellépéssel számunkra.” Kívülről mégis úgy tűnik, fél évtizede indult be igazán a tolvajirtás, a számok is ezt igazolják.

A 2014-es főkapitányváltás után az új vezető 24 fősre emelte a BRFK-n a gépjármű-bűnözés elleni osztály létszámát, amelynek élére két évvel később nevezte ki Balotai a máig jobbkezének számító Hosszú Attilát. Ekkor már egy 10 fős vizsgálati alosztály is segítette őket kívülről, plusz minden egyes kerületi kapitányságon kijelöltek 1-2 nyomozót ennek a központi agynak a segítésére.

Szintén nagyjából 2014-2015 fordulóján állt össze az ORFK berkein belül is egy új csapat az orgazdák és a tolvajok ellen, amellyel azóta is napi szintű az együttműködés. Róluk itt írtunk hosszabban.

Miközben a két egység elkezdett együttműködni, Balotai, és az egyre inkább összeállt saját csapata 2016-ban dolgozta ki a máig működő saját koncepcióját, ami számos elemből áll.

Ahogy ők mondják: hírszerző pozíciók kiépítése

Jelenleg a BRFK-n dolgozik az ország legnagyobb humán hírszerző osztálya, nekik az a dolguk, hogy „együttműködőket szedjenek össze”, és velük dolgozzanak.

Van erről egyfajta képünk a filmekből, de vajon mennyi köze lehet ennek a pesti rögvalósághoz? – kérdezem az ezredest. „Egészen pontosan úgy működik, ahogy a filmekben. Olyan hírszerző pozíciókat építettünk ki az elmúlt négy évben, ami korábban nem volt. Most már gyakorlatilag naprakész infóink vannak arról, hogy ki mivel foglalkozik, mit csinál éppen. De erről sokat nem tudok beszélni” – válaszolja Balotai.

Kérésünkre az ezredes, amennyire lehet, azért konkrétabban is fogalmaz az informátorokkal való kapcsolattartásról. „Mondjuk azt a feladatot adjuk az informátornak, aki egyébként autós berkekből jött, hogy menjél az X személy irányába, és kezdj érdeklődni a felől, hogy most ki von ki forgalomból Fordot. Ki épít Fordot? Plusz tudd meg nekünk, hogy Y helyen ki az, aki viszi most a Fordot. Mondj két-három nevet, aztán mi összerakjuk a többit.”

Ezen felül az autólopás közelébe került emberek közül egyesek telefonját is lehallgatják. Ez is fontos.

A titkos információgyűjtés lényege számukra „a célszemélyek következetes feldolgozása”, szándékuk szerint „minden lépésükről” tudni akarnak. „A szó legszorosabb értelmében ott kell lennünk velük éjjel-nappal, hogy tetten tudjuk őket érni.”

Az abszolút prioritás

Egyértelműen a tetten érés a cél. Előre kideríteni, hogy ki, hol és mikor akar elvinni valószínűleg milyen autót. Aztán abban a 10 másodpercben, mikor már kinyitotta az ajtót, beült, de még nem indult el, „ütni”. A rendőrszlengben ez a kifejezés használatos a rajtaütésre.

Amit viszont nagyon el akarnak kerülni, hogy ilyenkor elinduljon a lopott járművel a megfigyelt személy, és autós üldözéssé fajuljon az ügy, mert az már sokszereplős történetté válhat, amelyben ártatlan civilek is megsérülhetnek.

Minden rajtaütést a korábbi lopások alapos kielemzése előzi meg. A protokoll része, hogy minden egyes lopáshoz kimennek terepszemlére, plusz lefoglalják a környék kameráinak a felvételeit. Egy kollégájuk azonnal telefonhívást kap, amint eltűnik egy kocsi. Éjjel vagy nappal, de megcsörren a mobil. Igen, tavaly 347-szer hívták őt.

„Minden egyes kamerafelvételt végignézünk, egy lopás után két nyomozó 2-3 napig csak felvételeket néz. Ott ülnek a monitor előtt, és kettes, hármas sebességgel csak felvételeket néznek, és kutatnak. Előtte-utána változásokat, érkezéseket az utcába és távozásokat, így előbb lesz egy autószínünk, aztán típusunk, végül egyszer csak lesz egy rendszámunk az autóra, amivel a tolvaj lopni jár. Mondjuk két hónap kutatómunka után” – meséli Hosszú Attila százados.

Így már nem csak azt tudják a „hírszerző pozíciótól”, vagy a lehallgatott telefonból, hogy ki és milyen autókra vadászik, hanem azt is, milyen kocsit használ a lopásokhoz. Nyilván nem a saját néven lévő családi kombit. Innentől ennek az autónak figyelik a mozgását, és ha azt látják, hogy a lopások gyakoribb helyszínének számító külső kerületek egyes utcáit járja vele a célszemély, és mondjuk olyan helyen kémlel, ahol az általa előszeretettel vitt Ford Focusból álldogál egy jó állapotú példány, már valószínűsíthető, hogy azért visszamegy.

Innentől az a cél, hogy a csapat tagjai a Focus körül elrejtőzzenek még azelőtt, hogy a lopás megtörténik. Odaállított civil rendőrautóban, a másik egy bokorban, de volt rá példa, hogy egy nyomozó órákon át feküdt a sárban, hason, mert a hely adottságai ezt tették lehetővé.

Ahhoz pedig megint lehallgatások, éjjel-nappali megfigyelés és gyors kivonulás kell, hogy a tolvaj érkezése előtt felvegyék a pozícióikat.

Aki talán nagyképűnek gondolta a cikk eleji nyilatkozatot, az ebbe is gondoljon bele: éjjel és nappal mennek ezek az egyenruhások a bűnözők után, Balotai szerint soha nem szűnő alázattal és kitartással.

Mit lopnak a tolvajok, mi lesz az autókkal, és mennyit keresnek rajtuk?

Évek óta a Ford a tolvajok első számú kedvence. Nemrég közöltük az országos listát a bűnözők által preferált márkákról, most pedig itt a sorrendje a fővárosból 2020 első felében elvitt autóknak, immár modellek szerint:

Suzuki Swift – 5 darab

Ford Focus – 4 darab

Toyota Corolla – 4 darab

Ford Mondeo – 3 darab

Toyota Auris – 3 darab

Ford C-Max, Ford Transit és Renault Scénic 2-2 darab

Jellemzően nem egészben, továbbértékesítésre lopják ezeket, hanem alkatrésznek, vagy klónozáshoz. Utóbbi egy rommá tört autó papírjainak, azonosítóinak felhasználása egy ugyanolyan típusú, színű, de sérülésmentes, bűncselekményből származó jármű legalizálásához.

Ha sikerül lopni, onnan nincs túl nehéz dolguk. „Árkategóriától függetlenül nagyon kevés azonosítót tesznek bele a gyártók a kocsikba. Vannak kollégáink a csapatban, akik erre specializálódtak, jobban ismerik az egyes márkákat, mint a kereskedők hivatalos szerelői” – állítja Hosszú.

Mi az, amit nem lopnak? – kérdezem. Mercedest – vágják rá mindketten. De úgy általában nem jellemző ma már a nagyon új német prémium lopása, pedig régebben ez volt a sláger. A Ford viszont örök favorit, a rendőrök szerint könnyen lopják, ismerik a tolvajok, sima ügy értékesíteni a márka termékeit. „Legyen benne navi, alufelni. Évek óta nagy kedvenc az orgazdák között a Focus, de a Mondeót is viszik időről időre.”

Az orgazda az alfája és az ómegája az egész rendszernek, neki vannak mezei szerelői, akik átlagos pénzért dolgoznak, például ők vágják ki az azonosítókat. „Tőlük jó terhelő vallomásokat lehet kapni”.

Régebben az ellopott autó értékének a 10 százaléka körül fizetett az orgazda a tolvajnak, ma már 20-30 százalék körül. Egyszerű oka van az emelkedésnek, kevesebben tevékenykednek szabadlábon, ami felvitte az árukat.

Olykor nagybetűs balfácánok a bűnözők Nem csak a feszes ritmusú krimiknek, hanem a filmipar gagyi vígjátékainak jelenetei is lejátszódnak a valóságban, a magyar rendőrök és a hazai bűnözők között. Íme, két valódi sztori. Vidéki városban parkolt egy kisbusz, tele állig felfegyverzett kommandóssal, természetesen olyan ablakokkal, amelyeken nem lehet kívülről belátni. Egy, még előttük álló autólopás után a portékával az orgazdához induló tolvajt akartak követni, majd az út végén az egész bagázson rajtaütni. Csakhogy a tolvajnak megtetszett az egyenruhásokkal teli jármű, és a rendőrök által várt csaliautó helyett a remek állapotú kisbuszt kezdte nyitogatni. A benne ülő kommandósok meg se pisszentek, a közelből az akciót figyelő nyomozók meg fogták a fejüket, hogy mindjárt bedől a banda távol várakozó fejének lekapcsolására felépített tervük. Szerencsére nem járt sikerrel a tolvaj, hátrahagyta végül a kisbuszt, tényleg azt a kocsit lopta el, amire megrendelést kapott, amit figyeltek a rendőrök, majd elindult vele az orgazdához. A nyomozók váltott autóval követték, hátrébb a kisbusz suhant a kommandósokkal, végül egy pesti bevásárlóközpontnál – a találkozó helyén – lecsaptak az orgazdára és a tolvajra. Egy másik sztoriban az elmúlt évtized egyik legnagyobb fogásaként két amatőr ügyetlenkedése döntött be egy kilenctagú, tolvajokból, szerelőkből, orgazdákból, hamisítókból álló társaságot. Közel száz lopott autó ment át rajtuk. Egy 23 és egy 21 éves kerepesi fiatalember ugyanis a lakhelyükön ellopott autó Fótra szállítása közben elszállt az útról, és a nagybetűs burleszkjelenetet hozva felborult. Leléptek ugyan a helyszínről, de a járműben ezernyi nyomot hagytak magukról. Pár hét múlva első lépésben őket csípték nyakon a rendőrök, majd a kihallgatásuk közben beismerték közel száz autó ellopását a fővárosból és környékéről. Innen nem volt megállás, újabb pár hét múlva a banda tagjai is bilincsbe verve indultak a helyükre, a sittre, hosszabb időre.

Képesek ezen a szinten tartani a lopásszámot?

A lótolvajlás több ezer éven keresztül része volt az emberiség történelmének, egyesek szerint, amíg autózunk, a négylábúak után a négykerekűeket is viszik majd a gengszterek, lehetetlen megszüntetni. Sőt, egyes vélekedések szerint az évi 100-150-200 darab is tarthatatlanul alacsony szám egy kétmilliós európai városban.

„Persze, van ilyen félelmünk, de nem lesz tarthatatlan a mostani szint. Akik nagy számban vitték az autókat, azok most bent vannak. Igen, egyszer majd kijönnek, de ezúton is üzenjük minden kint lévő, és majdan szabaduló orgazdának és tolvajnak egyaránt, hogy akiben még érlelődik a szándék, az hamarosan az ügyfelünk lesz” – üzeni nekik az ezredes.

Tudnak a rendőrök tevékenységéről a bűnözők

Balotai szerint a saját fülével hallotta egy lehallgatott célszemélytől, amint telefonon figyelmeztette a társát, hogy „Budapest már nem pálya, ezek mindenkit összefogdosnak”.

Van egy története is ide. „Bevittük a tolvajt, és elmondtuk neki, hogy értsd meg, el kell menned a városból, mert tetten érünk, és tényleg leülsz. Figyeljen ide, ezredes úr, elmegyünk, megígérem… jött a válasza. Egy darabig nem láttuk, majd egyszer csak visszajött, egyből kaptuk róla az infó, tudjunk róla, ismét a városban van.

Elkezdtünk dolgozni rá, megfogták az Attiláék, bilincs, aztán belenéztem a szemébe: mit mondtunk neked? Elcsesztem, de kellett a pénz, ehhez értek, ezt mondta nekem.

Volt persze olyan is, aki megfogadta a tanácsunkat elment Budapestről. Egészen Bécsig ment, mi meg szóltunk a bécsi kollégáknak, tudjatok róla, hozza tőletek a Fordot. Legközelebb elfogták, és egyből a képébe mondták az osztrák rendőrök: üdvözölnek a budapesti gépjárművesek!”