Hazánkban évente több ezer olyan baleset történik az utakon, amelyek vadon élő állatok miatt következnek be. Az ORFK adataira hivatkozva az Országos Magyar Vadászkamara 4068 esetről tud 2018-ból, amikor valamilyen vad ütközött autóval, és azt a járművezetők jelentették a hatóságnak. Az utakon elpusztult nagyvadak számát évente 30 ezerre becsülik a szakértők.

A ilyen balesetek egyik fő oka, hogy az állatok az esti órákban a táplálkozó helyekre vonulnak, reggel pedig onnan a nappali pihenőhelyre térnek vissza – az utakon keresztül. Emiatt ezekben a napszakokban fokozottan kell számolni a vadak közúton való megjelenésével.

Mit mond a szakértő?

Kőrös András, a Groupama Tanpálya főinstruktora szerint óriási hiba azt tanácsolni bárkinek is, hogy ütközni kell a vaddal, mert rengeteg tényezőt figyelembe kell venni. Kiemelte, hogy a legfontosabb a sebességhatárok betartása. 80-90 km-es sebességnél, folyamatos szembejövő forgalomban nem rántja el a rutinos vezető a kormányt, hanem beletapos a fékbe és várja az ütközést. A szakértő felhívta rá a figyelmet, hogy az állatok viselkedésének alapfokú ismerete is igen fontos. Példaként a rókát emelte ki, ami olyan, mint a macska: igen gyakran visszafordul, így a mögötte való elhaladás nem feltétlenül ajánlott. Hozzátette, hogy már egy ekkora vadállat is képes nagy sebességnél a futóműben komoly kárt okozni, amely balesethez vezethet.