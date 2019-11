Olvass tovább

Legelőször is, hogy a suzukisok sokkal kevesebb balesetben érintettek, mint amennyit a márka itthon futó mennyisége indokolna. Nézzük csak meg, hogy a statisztikai hivatal szerint mi a magyar rendszámmal futó személyautók márkák szerinti, 2018. év végi sorrendje:

1. Opel 487 762 2. Suzuki 422 903 3. Volkswagen 355 536 4. Ford 300 376 5. Renault 220 066 6. Škoda 194 630 7. Toyota 183 359 8. Peugeot 140 868 9. BMW 115 980 10. Mercedes-Benz 110 317

A második legnagyobb tömegben Suzukik futnak idehaza, miközben ennél a három biztosítónál csak a hetedik, és kétszer a negyedik helyen szerepelnek a balesetben érintett márkák között. Velük ellentétben felülreprezentáltnak tűnik a feketelistákon a Ford, amely az országban a negyedik legnépszerűbb gyártó, viszont mindhárom biztosítónál ennél előrébb szerepel, a Groupamánál ráadásul első.

Az országosan legtöbbek által használt Opel a biztosítók listáin is legelöl, avagy a második helyen áll, a Volkswagen és a Toyota sem igazán lóg ki semerre, ha a három cég listáit képzeletben egybe gyúrjuk. A nem éppen kedvező imázzsal rendelkező BMW-sekről viszont nem lehet kijelenteni a fentiek alapján, hogy sok balesetben szerepelnének, és ugyanez igaz a Mercedest vezetőkre is.

300-360 ezer forint az egy autóra eső kárkifizetés összege, ami folyamatosan növekszik

Friss cikkünkben részletesen írtunk arról, hogy a most átlagosan 52 125 forintos éves kgfb-díj hogyan alakult az elmúlt években, és mi várható. Hasonló a tendencia a biztosítók által kifizetett kárösszegeknél is, itt is, ott is folyamatos a növekedés.

A K&H Biztosítónál 360 ezer forint volt személyautónként az átlagos kárérték 2019 első fél évében, a Generalinál 344 ezer forint, míg az Aegonnál 295 ezer forint.

Számos oka van a növekedésnek a biztosítók szerint:

Folyamatosan emelkednek az autóalkatrész-árak, valamint a fényezéshez kapcsolódó anyagok árai, aminek részben az euróval szembeni gyenge forint az oka.

Ezzel párhuzamosan folyamatosan növekszik a szerelés, javítás, fényezés munkadíja.

Emelkedik a hazai járműállomány, és növekszik a közúti forgalom.

A biztosítók szerint egyre több nagy értékű jármű közlekedik, a közép és alsó kategóriás új személyautók is sokkal felszereltebbek, a korábban felárért felszámított extra tartozékok mára a szériafelszereltség részei lettek. A magasabb felszereltség magasabb helyreállítási összeget eredményez.

Mindezeken felül a személyi sérülések kifizetésénél növekedett szerintük a bérköltségek és egyéb ráfordítások összege.

97 ezer forint az átlagos cascodíj egy évre, de alig kötnek a magyarok. Sokan csak kényszerből

A biztosítók állami felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerint 96 918 forint volt 2019 első negyedévében az átlagos cascodíj egy évre. Ez 8075 forintot jelent havonta a 4343 forintos átlag kgfb-n felül.

Sokan mindenesetre nem fizetik a kettőt, a legfrissebb adatok szerint a hazai személyautó-állománynak mindössze a 18 százalékán van casco, ami 55 ezer járművet jelent. Ezek egy része is tulajdonképpen kényszer szülte szerződés, ugyanis az MNB kiemeli, amit mindenki tud: az új személyautók nagy részét hitelre vásárolják, avagy lízingelik, márpedig mindkettőnél jellemzően kötelező megkötni a cascót.

Na de majd a nagycsaládosok államilag támogatott vásárlásai dobnak egyet ezen a piacon, legalábbis a Mabisz ebben reménykedik. Idén tízezernél is több hétülésesnek lesz új gazdája, ugyan a kormányrendelet nem írja elő kötelező jelleggel casco megkötését, de amint a Nagycsaládosok Országos Egyesületének az elnöke a Vezessnek elmondta, „sokaknak szükségük lesz valamiféle finanszírozás igénybevételére”. Márpedig akkor a hitel vagy a lízing havi díja mellett a cascót is fizetniük kell.