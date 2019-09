Ma már nemcsak haszongépjárművekhez, hanem személyautókhoz és kis áruszállító járművekhez is elérhető felhő alapú távfelügyelet. Az autóba szerelt kis méretű, GPS vevőt és mobilinternet modemet tartalmazó szerkezet élőben közvetít a jármű közlekedéséről. Éppen hol, milyen sebességgel halad, megérkezett-e a célállomásra, amiről akár SMS üzenetet küldhet, és természetesen a jármű állapotáról és használati módjáról is tudósíthat. Az üzemeltető bárhonnan, laptopon, tableten, vagy akár mobiltelefonon is követheti az egyes járművek mozgását és egy gombnyomással lekérhet különböző nyilvántartásokat.

Mivel a rendszer térben és időben egyaránt követi a flotta járműveit (ami lehet akár egyetlenegy is), egyúttal arra is alkalmas, hogy automatikusan, akár Excel táblázatban, akár PDF formátumban összeállítsa az útnyilvántartást. A jelenleg érvényes szabályozás szerint pedig az a vállalkozás, ez lehet egy orvos, villanyszerelő, pék, bármilyen egyéni vállalkozó is, amely részletes útnyilvántartást vezet, az nyílt végű pénzügyi lízing esetén akár a teljes áfát visszaigényelheti az autó ára után. További részletek és gyakorlati bemutató az alábbi videóban!