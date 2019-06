Egy átlagos autórajongón egy modell, egy sapka, egy kulcstartó, egy póló stb. megvásárlásával fejezi ki rajongását kedvenc kocsija felé. A gazdagok azonban az autó mellett a kiegészítőkre is hajlandóak többet áldozni. Létezik a márkahűségnek egy magasabb szintje is, ahol a gyártók élvonalbeli formatervezőkkel, más szegmensek szereplőivel működnek együtt, hogy az átlagember számára értelmezhetetlen, de legalábbis megfizethetetlen, olykor komoly gyűjtői értékkel is bíró használati cikkeket, dísztárgyakat hozzanak létre – ezekből közölt összeállítást a Smarter Média.

A Lexus pár éve kitalálta, hogy csúcsterepjárójának abszolút legmagasabb felszereltségű kivitelét, a limitált szériás LX 570 Signature modellt nemcsak egyed fényezéssel (a vevők a homokszín és a sivatagi rózsa között választhattak) teszi elérhetővé az Egyesült Arab Emírségekben, hanem egy Lexus logóval ellátott imaszőnyeget is mellékel az autóhoz. A szőnyeg azóta már a Toyota Land Cruiser extralistájára is felkerült.

Szintén a közel-keleti kultúra mindennapos használati tárgyához nyúlt a Bugatti. A svéd Desvall pipagyártó manufaktúrával közösen megvalósított termékük legfeljebb a francia hiperluxus-márka vásárlói számára megfizethető. A vízipipa technokrata újraértelmezése szénszálas kompozit héjba burkolt titánházat kapott, díszítéséről kézi varrással gondoskodtak. Az exkluzív sisából mindössze 150 darabot készítettek, egyenként mintegy százezer dolláros, azaz közel 29 millió forintos áron.