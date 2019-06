Szomorú, de a közúti balesetek 90 százaléka valamilyen vezetési hibára vezethető vissza, pedig ennek egyáltalán nem kellene így lennie. Ha kötelező lenne vezetéstechnikai tréningen részt venniük a sofőröknek, ez a szám valószínűleg sokkal alacsonyabb lenne. De nem kötelező, így azt mindenki maga dönti el, hogy elvégez-e valami továbbképzést, vagy sem. Ami valljuk be, még a legjobb sofőröknek is hasznos lehet. Magyarország első vezetéstechnikai tanpályájának oktatói 20 éve dolgoznak azon, hogy akinek jogosítványa van, az valóban tudjon is vezetni. Itt megtanulhatod, hogyan reagálj jól váratlan helyzetben, hogyan őrizd meg az uralmad az autód felett havas, jeges úton, illetve arra is, hogyan kerülheted el a baleseteket.

Aki még visszaemlékszik arra a percre, amikor kézbe kapta az első jogosítványát, az arra is emlékezhet, hogy talán nem is igazán volt indokolt az a vezetői engedély. 17 évesen, papíron levezetett 30 óra gyakorlattal, tötymörgős, bizonytalan rutinpályás szerepléssel a háta mögött nem mindenki volt ekkor alkalmas arra, hogy teljes értékű közlekedőként ugorjon fejest a forgalomba. De mit tehetünk akkor, ha szednénk még magunkra egy kis tudást? Vagy idősebb fejjel érezzük úgy, hogy már nem vagyunk biztosak a dolgunkban a kormány mögött? Menjünk vezetéstechnikai tréningre!

Mit ad egy ilyen tanfolyam?

A vezetéstechnikai tréningek egyik fontos része a műgyantás burkolat és vízfalak, illetve a rántópad használata. A Groupama tanpálya műgyantával burkolt, locsolt felületeinek tapadása megegyezik a téli, havas, jeges aszfalt felületével, így nyáron is jól szimulálhatók rajta a téli vezetéskor felmerülő nehézségek, míg a rántópaddal a váratlan megcsúszások kezelését lehet megtanulni. Gyakorlás közben nem kell félni attól sem, hogy a saját autónak bármi baja esik, vagy a gumiabroncs nagyobb igénybevételnek lenne kitéve. Emellett a nagyobb sebesség mellett jelentkező megcsúszásokat is remekül lehet gyakorolni a műgyantán.

De nemcsak hagyományos vezetési tréningeken lehet részt venni a Groupama tanpályáján, hanem az érdeklődők megtanulhatnak biztonságosan terepjárót vezetni, – egy sárdagasztós, terepjárós nap akár csapatépítő tréningnek is kiváló lehet -, vannak kifejezetten motorosoknak szánt tréningek, de a jövő generáció vezetőire is gondolnak, és gyerek KRESZ-pálya is található a Hungaroringen található vezetéstechnikai központ kínálatában.

Emellett júliustól kísérleti jelleggel, majd szeptembertől várhatóan rendszeresítve olyan speciális, máshol nem elérhető modulok is választhatóak, mint a Smart car és E-car tréning. De mit takarnak ezek a megnevezések?

Ismerd meg az autód!

2019-ben az autós vezetőképzés – aminek a végén jogosítványt lehet szerezni, majd kimenni a forgalomba vezetni – fényévekre van lemaradva a kor technikai színvonalától, illetve az autók által kínált lehetőségektől. Hol tanítják például a különféle módokon működő adaptív tempomatok, a sávelhagyásra figyelmeztető, vagy sávtartók használatát, vagy azt, hogy mire jó a holttérfigyelő, mit csinál a vészfékasszisztens, a gyalogosfelismerő, vagy hogyan kell hangutasításokkal vezérelni a navigációt, esetleg csak a beépített fedélzeti rendszerhez kapcsolni a telefont? Sehol.

De ez nem kizárólag a vezetőképzés hibája, talán nem is lehetne mindenre felkészíteni a leendő sofőröket, annyira márka-, sőt típusspecifikus is lehet egy-egy funkció. Itt jöhet képbe a jogosítvány megszerzése után elvégezhető plusz tanfolyam, ilyet is kínál már a Groupama Tanpálya. Szakemberek tanítják meg az autó összes trükkjét, tudását, személyre szabott oktatás keretében, a saját autón, annak speciális, egyedi képességeire fókuszálva. Miért van erre szükség? Mert például távolságtartó tempomatból is többféle van a piacon. Egyesek, jellemzően a kézi váltóval felszerelt autókban csak bizonyos sebességhatárig működnek, az alá lassulva egy jelzés után egyszerűen visszaadják az irányítást a sofőrnek, mások képesek megállni a követett autó mögött, majd ha az elindul, újból felvenni a beállított sebességet.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszerből is van számtalan megoldás, a bátortalan csipogástól a kormányrezegtetős megoldáson át akár a kormányt határozottan elforgatóig széles a skála. És mindegyiket másként érdemes használni, illetve más bizonytalanságra számítani az autó részéről. Például igen jó dolog tudni, hogy milyen helyzetekben hajlamos hibázni a rendszer.

A másik különleges tanfolyam keretében az elektromos, illetve hibrid autózáshoz szükséges tudást szerezhetik meg a résztvevők. Habár a villanyautó külsőre már teljesen úgy fest, mint egy hagyományos, a kezelése, vezetése még akkor is extra odafigyelést igényel, ha az autógyártók szinte mindent megtesznek azért, hogy teljesen autószerűnek tűnjön a kezelésük.

Pedig teljesen más módszerrel lehet villanyautóval takarékosan autózni, mint egy hagyományos, belső égésű motorral hajtott járművel, és a villanymotor teljesítmény-, illetve nyomatékleadása is nagyon különbözik, mondjuk egy benzinesétől. Nincs benne váltó, másként gyorsul, és a lassítást, megállást is érdemes újra tanulni vele. Egyes villanyautókban akár egy pedállal is megoldható az autózás, mert a gázpedál felengedésével lassítani is lehet a járművet. Sőt, ennek a lassulásnak a mértéke is beállítható, személyre szabható. Amit nem minden esetben mondanak el egy új autó vásárlásánál, így vagy rájön magától a felhasználó, vagy nem. Ha nem, akkor szerencsésebb esetben szakemberhez is fordulhat. Ezt jó tudni.