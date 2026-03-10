Aligha gondolta a Mercedes-Benz, hogy egy kigyulladó autó 11,2 milliárd wonjukba, átszámítva 2,519 milliárd forintjukba fog kerülni. Pedig ez a helyzet, ugyanis ekkora összegű büntetést kaptak Dél-Koreában a helyi gazdasági versenyhivataltól (FTC). A 2024 augusztusában, egy mélygarázsban kigyulladó villanyautóval önmagában még nem lett volna ilyen mértékű probléma, csakhogy a tűz után kiderült, hogy a kocsiban nem olyan akkumulátor volt, mint amit a Mercedes eredetileg állított.

A csillagos márka ugyanis azt mondta, minden EQE és EQS modelljükbe a világ legnagyobb akkumulátorgyártójának, a CATL-nek a telepeit teszik. Ehhez képest a kiégett autó egy jóval kisebb gyártó, a globális top10 mögött kullogó Farasis akksiját tartalmazta.

Innen indította meg vizsgálatát a hivatal, mondván, hogy ezzel félrevezette Mercedes a vásárlóit. Ki is derült, hogy kb. 3000 olyan villanyautó került forgalomba 2023 júniusa és 2024 augusztusa közt, melyben a kvázi ismeretlen gyártó akkumulátora található a nevesebb CATL-telepek helyett.

A dél-koreai hatóságok komolyan vették az ügyet, és lehető legsúlyosabb bírságot szabták ki. Az FTC egyik szakembere szerint várhatóan közösen fogja fizetni a német anyacég és a koreai leányvállalat, de teendőiket ezzel nem tudták le, ugyanis a hatóság ügyészség elé is viszi az ügyet, mondván, hogy a felek “közvetlenül vagy közvetve részt vett az értékesítési irányelvek kidolgozásában és terjesztésében”.